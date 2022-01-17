Kadar edat mı bağlaç mı? Hangisi olduğunu nasıl anlarız? (TDK)

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Herkes tarafından kullanılan kelime türlerinden biri de, kadar kelimesidir. Bir kelimenin edat olabilmesi için tek başına anlamı olmaması gerekiyor. Kadar kelimesi tek başına bir anlam ifade eden bir kelime olmaması edat olduğunu gösteriyor.

Kadar Edat mı Bağlaç mı?

Kadar kelimesi edat olarak kullanılıyor. Tek başına bir anlam ifade etmeye her kelime edat olarak adlandırılıyor.

Hangisi Olduğunu Nasıl Anlarız? (TDK)

Kadar kelimesini edat olduğunu anlamak için, tek başına bir anlam ifade edip etmediğini kontrol etmek gerekiyor.