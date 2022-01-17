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Kadar edat mı bağlaç mı? Hangisi olduğunu nasıl anlarız? (TDK)

#Araştırma#Kadar#Kadar Nedir
Kadar edat mı bağlaç mı Hangisi olduğunu nasıl anlarız (TDK)

Cümle içerisinde kullanılan birçok edat ve bağlaç bulunuyor. Kişiler edat ve bağlaç konusunda sorun yaşayabiliyor. Kadar kelimesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, edat mı yoksa bağlaç mı olduğu konusunda araştırma yapıyor. Kadar sözcüğünü yapısı hakkında kişilerin araştırma yaptığı görülüyor. Kadar edat mı bağlaç mı? Hangisi olduğunu nasıl anlarız? (TDK) Kadar sözcüğü hakkında bilgileri sizler için derledik.

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Herkes tarafından kullanılan kelime türlerinden biri de, kadar kelimesidir. Bir kelimenin edat olabilmesi için tek başına anlamı olmaması gerekiyor. Kadar kelimesi tek başına bir anlam ifade eden bir kelime olmaması edat olduğunu gösteriyor.

 Kadar Edat mı Bağlaç mı?

 Kadar kelimesi edat olarak kullanılıyor. Tek başına bir anlam ifade etmeye her kelime edat olarak adlandırılıyor.

 Hangisi Olduğunu Nasıl Anlarız? (TDK)

 Kadar kelimesini edat olduğunu anlamak için, tek başına bir anlam ifade edip etmediğini kontrol etmek gerekiyor.

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