Kaçak akım rölesi nedir ve ne işe yarar? Kaçak akım rölesi sembolü, çeşitleri ve bağlantısı

Kaçak akım rölesi görevi nedeni ile elektrik tesisatında hayati bir önem taşımaktadır. Akımda herhangi bir kaçak durumu olduğu zaman bu durumu algılayan kaçak akım rölesi devreyi açar ve herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmasını önler.

Kaçak Akım Rölesi Nedir?

Devrede oluşmuş kaçak akımı algılayan tespit eden ve de açma yaparak insanları ya da tesisatı koruyan cihaza kaçak akım rölesi denilmektedir. Elektrik literatüründe genelde kaçak akım anahtarı ya da kaçak akım sigortası kısaca da KAKR olarak adlandırılır.

Kaçak Akım Rölesinin Ne İşe Yarar?

Kaçak akım rölesininde amaç elektrik kaçağı algıladığı zaman devredeki enerjiyi kesmek olur. Devrede herhangi bir kaçak akım rölesi yok ise bir toprak kaçağı oluşmuş ise kaçak oluşan yerlere bir insanın dokunması durumunda bütün kaçak insan üzerinden akmaktadır. Her ne kadar görüntü şekli olarak otomatik sigortaya benzer olsa dahi tesisatlarda genel olarak yan yana kullanılsalar dahi işlev olarak çok farklı görevler üstlenirler

Kaçak Akım Rölesi Nasıl Çalışır?

Kaçak akım rölesinin genel çalışma prensibini binalarda yer alan merkezi ısıtma sistemlerine benzetebiliriz. Merkezi ısıtma sistemlerinde su kazandan radyatöre aktarılır ve ısıtma işlemlerini yaptıktan sonra da tekrar kazana geri döner. Kazandan çıkan su ile birlikte giren su eşit olur. Sistemde bir akış detektörü var ise ve borularda herhangi bir sızıntı olmuş ise kazana daha az miktarda su gireceği için detektör bu sızıntıyı algılar, sistemi kapatır.

Bir elektrik devresinde de fazdan giren akımlar nötrden çıkar. Kaçak akımlar anahtarı devreye giren ve ya çıkan akımın eşitliği ilkesine dayanıp koruma gerçekleştirmektedir. Kaçak akımın anahtarının içinde bulunan toroid akım trafosu devamlı giren akımlar ve de çıkan akımları ölçer. Burada giren akım ile çıkan akımlar birbirine eşit ise her şey normaldir. Herhangi bir koruma yapmaz ve bir kaçak algılanması durumunda da toroid üzerinde olan bir akım dengesizliği oluşur ve de giren akım ile çıkan akım eşitliği bozulmaktadır.

Toroid bu bilgileri röleye iletir ve de röle de çok kısa süre içinde ana kontakları açtırır. Ayrıca kaçak akım anahtarı üstğndeki test butonu ise normal zamanda açık pozisyonda olur. Her şey normal durumda iken butona basıldığında girmekte olan akım çıkan akım dengesi de manual olarak bozulur ve de röle açma yapar. Ayrıca test butonu kaçak akım rölesinin genelde çalışıp çalışmadığının kontrolü için de kullanılır.

Kaçak Akım Rölesi Çeşitleri Nelerdir?

Hassasiyetlerine göre kaçak akım rölesi,

30mA yani insan korumasında kullanılan modeldir. 300mA yani teçhizat koruması amacı ile kullanılan modeldir. >500mA yani selektivitenin önemli ve de gerekli olduğu uygulamalar için kullanılan modeldir.

Kutup sayılarına göre kaçak akım rölesi,

Kaçak akım röleleri genel olarak 2 kutuplu ve ya 4 kutuplu olarak üretilirler.

Tiplerine göre kaçak akım rölesi,

- AC tipi yani sadece alternatif akımda kullanılanlar bunlar genel alternatif akımlı olan güç devrelerinde kullanılır.

- A tipi yani alternatif akımda ve ya DC bileşenli titreşimli olan akımlarda kullanılır.

- B tipi yani alternatif akımda ve ya DC bileşenli titreşimli olan akımlarda ve ya süreklilik arz eden bazı hata akımlarında kullanılır.