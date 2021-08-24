Jquery Nedir, Ne İşe Yarar? Jquery Nasıl Kullanılır?

Her alanda yer alan kitapların yer aldığı sisteme bilindiği üzere kütüphane denmektedir. Jquery dijital kütüphanesini de bu alanla ilgilenen her birey mutlaka duymuştur. Sistemin belirli bir kullanım tarzı bulunmaktadır.

Jquery Nedir?

2006 senesinde John Resig tarafından geliştirilen günümüzde de geniş bir Jquery ekibiyle gelişimi devam eden açık kaynak JavaScript kütüphanesine Jquery denmektedir.

Bu sistemin ilk piyasaya sürdürülme tarihi ise 26 Ağustos 2006 tarihidir. Tanımda yer alan JavaScript ise Jquery dijital kütüphanesinin programlama dilidir.

Sistemin amacı ise JavaScript dilini internet aracılığı ile dünyaya sunmak, tanıtmak ve kullanım kolaylığını göstermektir. Ücretsiz olacak şekilde açık kaynaklı kullanım teknolojisi sunmaktadır.

Sistem tüm ortamlarda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Bunun nedeni ise sistemin tutarlı şekilde bütün tarayıcılarda çalışmasıdır.

Jquery Ne İşe Yarar?

Birçok kişi Jquery ne işe yarar ve neden kullanmalıyım sorusunu kendisine sormaktadır.

Öncelikle şu bilinmelidir ki sistem JavaScript dili içerdiği için kullanıcılar bu kütüphaneyi kullanarak JavaScript dili ile birçok web yazılım sağlayabilmektedir.

Dolayısıyla sistem web yazılım sağlamakta hızlı, küçük, çapraz platformlu, zengin özelliklere sahip bir kitaplık şeklindedir.

Jquery kullanıcıları ilgili kütüphaneyi istedikleri amaçla kullanabilmektedir bu tercih kullanıcının kendisine kalmış bir tercihi oluşturmaktadır.

Örneğin Jquery kütüphane sistemiyle web sitenizde slider animasyon efektleri yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde bir web yazılımı sağlayabilirsiniz. Bunun yanında web uygulamalarınızı kendiniz için görselleştirme alanı olarak kullanabilirsiniz.

Jquery Nasıl Kullanılır?

Jquery kütüphanesinin diğer sistemlere oranla çok fazla tercih edilmesinin nedenleri arasında sağladığı kolaylıklar ve avantajlar yer almaktadır.

Jquery sistemini kullanabilmek az da olsa Html, CSS ve JavaScript sistemlerini bilenler için çok daha kolaydır. Sistem içinde birçok metot barındırmaktadır. Bu metotlar da Html elemanları uygulanarak sayfaya etkileşim katmak amacıyla basit bir şekilde kullanılabilmektedir.

İşte Jquery sistemini kullanabilmenin adımları şöyle sıralanmaktadır:

Jquery kütüphanesini içeren tek sayfalık .js dosyası sayfalara bağlanır.

Bu bağlantı ise iki şekilde yapılmaktadır.

Birincisi dosyayı indirmek, sitenin içine yerleştirmek ve sayfaya bağlamaktır.

Dosyayı indirmeye gerek kalmadan da sistemi kullanabilirsiniz.

Bunun için de Google veya Microsoftun sağladığı CDN sistemlerinden biriyle bağlantı sağlanabilir.

Kısaca Google ve Microsoft sunucuları üzerinden bağlantı yapılır.

İlk başta kullanıcılar dosyayı indirmeyi daha mantıklı bulmaktadır. Fakat diğer seçenek olan CDN bağlantısı ile daha avantajlı olabilmektedir.

Bu seçeneğin en büyük avantajı ise sayfanın bağlantısını hızlandırmaktır. Çünkü sitelerin çoğu CDN üzerinden dosyayı kullanmaktadır. Bu da ziyaretçilerin tarayıcıların ön belleğinde kütüphanenin direk hazır olmasını sağlamaktadır.

Bu süreçleri tamamlamak için tek yapmanız gereken de Jquery sürümünü kontrol etmek, indirmek ya da CDN linkini öğrenmek ve bilmektir. Bunun için internet sisteminden yardım alabilirsiniz.

Jquery sistemi küçük boyutludur. Bu da uygulamaların yavaşlatılmasına engel olmaktadır. Aynı zamanda sistem açık kaynak kodlu sistemden oluşmaktadır. Bu da eklenti geliştirmeyi kullanışlı hale getirmektedir.

Aynı zamanda da sistem Cross-Browser Desteği sayesinde farklı tarayıcılarda gayet başarılı olarak çalışmaktadır.

Sistem az kodla fazlasını başarmak mantığını benimsemektedir. Bu özelliği de sistemin kolay öğrenilmesini sağlamaktadır.

Animasyon ve efektler, CSS manipülasyonu, HTML ve DOM manipülasyonu, AJAX işlemleri, olay oluşturmak ve yönetmek, farklı tarayıcı desteği ve üçüncü parti eklentiler Jquery kütüphanesinin sağladığı kolaylıklar arasında gösterilmektedir.

Kullanıcılar projelerinde Jquery kütüphanesini iki farklı tarzda kullanabilmektedir. Bu tarzlardan birincisi JQuery Production versiyon seçeneğidir. İkincisi ise jQuery Development versiyon seçeneğidir.

İlk seçenek küçültülmüş ve sıkıştırılmış versiyondur. Birçok web projelerinde bu versiyon tercih edilmektedir. İkinci seçenek olan jQuery Development versiyonu ise test ve geliştirme amaçlı olarak tercih edilmektedir. Bu versiyonda ise diğer versiyonun tersine sıkıştırma ve küçültme söz konusu değildir.