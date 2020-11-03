Jigantizm nedir ve nasıl oluşur? Jigantizm (Devlik / Dev hastalığı) belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler

Hipofiz ön lobunda salgılanan büyüme hormonu aşırı salgılandığı takdirde doku ile organlar da daha fazla büyüyecektir. Bu büyüme sonucu ise devlik hastalığına neden olur. Özellikle ergenlik döneminden önce bunun salgılanması vücudun hızlı bir şekilde irileşir. Bu belirtilere dikkat edilirse hastalık için tedaviler de erkenden uygulanabilir.

Jigantizm Nedir Ve Nasıl Oluşur?

Jigantizm, hipofiz ön lobunda salgılanmaya başlayan büyüme hormonunun aşırı salgılanması sonucunda doku ve organların hızla büyümesi durumunda ortaya çıkan hastalıktır. Özellikle de bu salgılanma ergenlik döneminde kemik gelişimi tamamlanmadan yapılmış ise sonucu ciddi olur. Özellikle bu dönem olan salgılar sonucu vücut giderek irileşecektir.

Jigantizm diğer bir adı ile dev hastalığı büyüme hormonunun hipofiz bezinde fazla salgılanması ile ortaya çıkar. Boy uzamasının yanı sıra eklemlerde de yoğun şekilde büyüme görülür. Bu hastalık ergenlik döneminden sonra ortaya çıkar ise kemikler kapanır. Böylece boy da gereğinden fazla uzamasa da el ve ayaklarda ciddi büyümeler ortaya çıkar.

Jigantizm (Devlik / Dev Hastalığı) Belirtileri

Jigantizm diğer bir adı ile devlik hastalığının belli başlı belirtileri vardır. Bu belirtiler dikkate alınarak gerekli tedavilerin uygulanması gerekir. Jigantizm hastalığının en önemli belirtisi vücudun normal değerlerin üzerinde büyümesidir. Bunun yanı sıra iç organlar ile birlikte kaslar da hızla büyümeye başlar.

Eğer ergenliğe geç girildiyse ve ayak parmakları çok fazla açılıyorsa bu en belirgin belirtiler arasında yer alır. Aynı zamanda eller yumuşak alın ve çene ise çok fazla öne çıkmış ise bu belirtilere dikkat etmek gerekir. Ayrıca en belirgin özellikler dişlerin arasındaki mesafelerin artması ile alın ve çenenin öne çıkmasıdır. Yağlı ve aşırı terleyen bir cilde sahip olan kişilerde dudak ve burun hızla büyüyor ise hekime görünmek gerekir.

Tedavisi Hakkında Bilgiler

Eklem iltihapları ile baş ağrısı gibi belirtileri de gösteren Jigantizm hastalığına erken tanı çok önemlidir. Belirtiler görüldükten sonra en kısa zamanda uzman bir hekime gitmek gerekir. Hormonal bir hastalık olan Jigantizm hastalığının tedavisi için İç Hastalıkları ya da Endokrinoloji bölümüne gidilmelidir. Çocuklar için ise Çocuk Endokrinolojisi bölümüne gidilmelidir. Belirtilerin netleşmesinin ardından tanı konulması için harekete geçilir. Tanı konulduktan sonra ise hastanın özellikleri ve hastalığın belirtilerine göre bir tedavi yöntemi izlenir. Bu konuda medikal tedavinin yanı sıra cerrahi tedavi yöntemleri de izlenebilir.

Çocuklarda görülen Jigantizm hastalığı bazen geç tespit edilebiliyor. Bunun da nedeni genellikle bu hastalığın belirtilerinin normal büyüme evresi ile karıştırılması olabilir. O nedenle de tanı koymak epey gecikebilir. Ergenlik sonrasında da büyüme hızlı bir şekilde devam ediliyor ise ve çenede yapı bozukluğu olursa mutlaka doktora gitmek gerekir. Bu rahatsızlık belirtilerine rağmen kısa süre içinde tedavi edilmez ise ilerleyen dönemlerde ciddi sorunlar yaratabilir. O nedenle belirtilerin görülmesi ile birlikte doktora gidilmesinde yarar olacaktır.

Jigantizm hastalığının nedenlerinden en önemlisi hipofiz bezi tümörleri olarak bilinir. Beynin tabanında konumlanan hipofiz bezi hormon salgılayarak vücut fonksiyonlarını da kontrol eder. Bu nedenle hipofiz bezinde tümör oluştuğunda ise vücut fonksiyonlarında değişiklikler görülmektedir. Yüksek miktarda salgılanan hormonlar dev hastalığına neden olacaktır. Ayrıca bu olay göz sinirlerini de etkiler. Çoğu hasta ise görme kaybı ile bulanık görme gibi problemler ile karşılaşmaktadır. Bu belirtiler de göz önünde bulundurulmalıdır.