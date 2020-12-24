Jeoloji Mühendisi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Jeoloji Mühendisi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Jeoloji mühendisi; yeraltı suyu, madencilik, petrol, mühendislik, maden ve atık su yönetimi projelerinin geliştirilmesine yahut bölgesel kalkınmaya yardımcı olacak nitelikte verileri toplar ve analiz eder.

Jeoloji Mühendisi Nedir?

Jeoloji mühendisi; petrol, madencilik, maden, mühendislik, yeraltı suyu ve atık su yönetimi projelerinin geliştirilmesine ya da bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak nitelikte olan verileri toplar ve analiz eden kişidir.

Jeoloji Mühendisi Ne İş Yapar?

Jeoloji mühendisi; haritalama programları planlar ve geliştirme çalışmalarını yürütür. Bunun beraberinde yerleşim alanı ve mühendislik yapıları için uygun nitelikteki yer belirleme çalışmalarını gerçekleştirir. Büyük inşaat çalışmalarının sahalarda neden olabilecekleri muhtemel olumsuz etkiyi belirlemek amacıyla kaya, toprak, yeraltı suyu ve diğer şartların teknik ve bilimsel analizlerini gerçekleştirme faaliyetleri içinde bulunur.

Jeoloji Mühendisi Nasıl Olunur?

Jeoloji mühendisi olma arzusuna sahip olan bireyleri bekleyen bir eğitim süreci bulunmaktadır. Kişiler bu eğitim sürecine üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinden lisans okuyarak dahil olabilirler. Kişilerin eğitim gördükleri bu bölümden ise yüksek başarı derecesi ile mezun olmaları gerekmektedir. Söz konusu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kişiler Jeoloji mühendisi olarak çalışma hayatına dahil olabilirler.

Jeoloji Mühendisi Olma Şartları Nelerdir?

Jeoloji mühendisi olma arzusuna sahip olan kişilerin eğitim süreci dışında sahip olmaları gereken bazı önemli şartların varlığı söz konusudur. Jeoloji mühendisi olmak isteyenler için sahip olunması gereken şartlar ise şu başlıklar altında toplanmaktadır;

- Son derece kuvvetli bir iletişim becerisine sahip durumda olmak,

- Verileri analizi yapmak ve yorumlamak konusunda önemli bir yeteneğe sahip olmak,

- Saha gereksinimlerini doğru analiz edip etkin çözümler sunabilme becerisine sahip olmak,

- İş birliği ve takım çalışmasına yatkın bir kişiliğe sahip olmak,

- Teknik becerilere sahip durumda olmak,

- Mesleki açıdan gelişim ve yeniliklere açık olmak,

- Analitik düşünme becerisine sahip durumda olmak,

- Analizlerinde dikkatli ve detaycı yaklaşımlar içinde bulunma becerisine sahip olmak,

Jeoloji Mühendisinin Görevleri Nelerdir?

Jeoloji mühendisi olan kişilerin son derece önemli sorumluluk ve görevleri bulunmaktadır. Söz konusu görevleri ise belli başlı başlıklar altında toplamak mümkündür. Buna göre bu başlıklar;

- Maden arama, madencilik ve fizibilite çalışmalarını planlamak ve yönetmek,

- Jeotermal enerji kaynaklarını araştırmak ve işletilmesi için sağlamak,

- Yer üstünden ve yer altından elde edilen fosillerin kimyasal analizini gerçekleştirmek,

- Arızalı durumdaki madencilik ekipmanı onarım işlerini yapmak,

- İnşaat çalışmaları öncesi, toprak, kaya, su ve diğer doğal şartların uygunluğu konusunda değerlendirmeler yapmak,

- Saha seçimine yardımcı olmak amacıyla jeolojik haritaları ve hava fotoğraflarını incelemek,

- Arazi ıslahı, su ve hava kirliliği ile sürdürülebilirlik problemleri konusunda etkili çözümler üretmek,

- Binaların yerleşimi, dolguların ve yamaçların stabilitesi, depremlerin ve toprak kaymalarının olası etkileri ile alakalı öneriler ve raporlar hazırlamak,

- İnşaat mühendisleri tarafından belirlenen bulguları yahut raporları değerlendirmek,

- Sondaj çalışmasında yer almak, numunelerin alınarak laboratuvarlarda değerlendirme ve raporlamasını yapmak.

- Malzeme planları da dahil edilmek üzere inşaat planlarının ve masraf tahminlerinin hazırlanması konusunda yardımcı olmak,

- Maden yataklarının araştırılması, tespiti yapılan madenlerin rezerv durumunun belirlenmesi ve işletilmesi süreçlerinde bulunmak,

- Baraj, karayol, havaalanı ve demiryollarının yapımının gerçekleştirileceği yerlerin en uygun nitelikteki jeolojik özelliklere göre belirlenmesini sağlamak,

Jeoloji Mühendisi Maaşları Ne Kadar?

Jeoloji mühendisi maaşları ile alakalı olarak şu şekilde bir bilgi verilebilir;

- En Düşük Jeoloji Mühendisi Maaşı; 2.420 TL

- En Yüksek Jeoloji Mühendisi Maaşı; 4.390 TL

- Ortalama Jeoloji Mühendisi Maaşı; 3.405

Jeoloji Mühendisi İçin İş İmkanları Nelerdir?

Jeoloji mühendisliği çok geniş olan bir çalışma alanına sahip durumda bir bilim dalıdır. İnşaat sektöründen madencilik, çevre, şehir ve bölge planlamaya kadar pek çok çeşitliliğe sahip sektörlerde ve alanlarda çalışma olanakları söz konusudur.