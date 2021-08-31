Jbl Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Jbl Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

JBL markası çok sayıda ülkeye ürünlerini pazarlamaktadır. Bununla birlikte özellikle Amerika içerisinde önemli bir konuma sahiptir. Oldukça yüksek talep gören ürünlerin üretimini gerçekleştirmektedir.

JBL Hangi Ülkenin Markasıdır?

JBL markası Amerika Birleşik Devletlerine aittir. Amerika’da üretilen önemli türde ürünleri bulunmaktadır.

JBL Nerede Üretiliyor?

JBL markasının merkezi Los Angeles içerisinde yer almaktadır. JBL firması üretimlerini Los Angeles’te gerçekleştirmektedir.

JBL Markası Ne Zaman Kuruldu?

JBL markası 1946 tarihinde kurulmuş olan önemli bir markadır. Dünyada da oldukça tanınmış bir firmadır.

JBL Markasının Sahibi Kimdir?

JBL markasının kurucusu, adını kendi baş harflerinden alan James Bullough Lansing olmaktadır.

JBL Markasının Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

JBL markası, Amerika Birleşik Devletleri merkezli olan bir ses ekipmanı üretici firmasıdır. JBL şirketi, 1946 senesinde James Bullough Lansing tarafından kurulmuştur. Bu şirket kulaklıklar, hoparlörler ve araç içi olan ses sistemlerinin üretimini gerçekleştirmektedir. JBL firması, Samsung Electronics markasının bir yan kuruluşu konumunda olan Harman International Industries firmasına ait olmaktadır. Firmanın merkezi Los Angeles şehrinde yer almaktadır.

JBL Consumer markası tüketici ev piyasası için olan ses ekipmanlarının üretimini sağlarken, JBL Professional'e bakıldığında ise kurulu ses, stüdyo, taşınabilir ses, tur sesi ve sinema pazarları için uzman ekipmanlar üretmektedir.