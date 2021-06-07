Jargon nedir? Jargon tanımı ve TDK sözlük anlamı

Jargon ile argonun benzer noktaları ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Her ikisi de sadece küçük bir topluluk tarafından konuşulur. 2- Hem argo hem de jargon yazılı değil sözlü iletişimde kullanılır.

Jargon Nedir?

Jargon, belli bir bölgeye ait olan ya da belli bir topluluk tarafından konuşulan bir dildir. Örneğin askerliğin kendine özgü bir jargonu vardır.

Şafak saymak, tertip ve üst - alt devre gibi kelimeler, sadece askerler tarafından kullanılır. Bu bağlamda jargon, terim anlamında kullanılan kelimeler ile benzerlik taşır. Çünkü her ikisi de sadece muhtelif kişiler tarafından ve sınırlı bir bölgede konuşulur.

Jargon Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

TDK'ya göre jargon, bir topluluk tarafından kelime ve tamlamalara yeni anlamlar yüklenerek yeni bir dil oluşturulması demektir. En yaygın çeşidi mesleki jargon olarak tanımlanır. Sadece X mesleğindeki kişilerin konuştuğu ve anlayabildiği kelimelerden oluşan dil, argoyla benzer özellikler taşır.

Jargonun oluşması için grupların bir arada vakit geçirmesi ve aynı çalışma ya da yaşam alanını paylaşması gerekir.

Örnek Cümle:

''Onların jargonuna alışana kadar 1 ay boyunca ne konuştuklarını anlamadım.''