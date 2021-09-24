Japon Balığı Türlerive Özellikleri Nelerdir? Dişi Japon Balığı Nasıl Belli Olur, Sahibini Tanır Mı?

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Japon balıkları; Sazangiller ailesine mensup olmakla beraber ''Gold Fish'' şeklinde de bilinir. Yaklaşık 1800 senedir yeryüzünde var oldukları tahmin edilen bu balıklar, oldukça zeki ve hafızaları güçlü balık türleri arasında bulunmaktadır. 6 ay kadar her türlü şeyi akıllarında tutmakla beraber insanları tanıyıp, iletişim kurabilirler.

Japon Balığı Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Birden fazla Japon balığı türü bulunmaktadır. Bununla beraber Japon balıkları türlerinden bazıları;

- Comet Japon Balığı: Kuyruklu yıldız balığı şeklinde de bilinen bu tür, çok canlı bir renge ve çatal biçimindeki kuyruğa sahiptir. Turuncu ya da sarı renkli olan bu tür sakinlerdir. 4 ile 14 yıl arasında yaşayabilirler. Bu balık türü, ekili akvaryum ortamını tercih etmektedirler. Comet Japon balıkları, beslenme esnasında agresifleşebilirler. Bu türün; beyaz- kırmızı, sarı beyaz, siyah- kahverengi renklerinde değişik çeşitleri vardır. Soğuk suda yaşamak isterler.

- Shubunkiller Japon Balığı: Bu Japon balığı türü en zor bulunan türler içinde bulunur. Uzun süren ve soğuk kış koşullarına dayanan bir türdür. Bedenlerinin uzun olmasından ötürü mesane sorunu bulunmaz ve yüzgeçleri daha uzun olma durumundadır. Bu tür; yaklaşık olarak 10 ile 15 sene arasında yaşar.

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- Wakin Japon Balığı: Çin kökenli şeklinde bilinen bu türün en önemli özelliği, çift kuyruğa sahip olmasıdır. Bununla beraber canlı renkleriyle dikkat çekmektedirler. Başka türlerden değişik şekilde ince gövdeye sahip olup, sırtını kaplayan sırt yüzgeci bulunur. Bu Japon balığı türü; 10 ile 15 sene arasında yaşamaktadırlar. Bu türün besleneceği su sıcaklığı; 18- 23 derece arasında olmalıdır. Bu balık çeşidi adına; suyun sirkülasyonunu ve su kalitesini koruyan filtre sistemi kurulmalıdır. Bunun yanı sıra su; 7- 7.4 arasında pH değerinde olmalıdır.

- Peçeli Kuyruk Japon Balığı: Bu Japon balığı türü, bulunabilecek en eşsiz akvaryum balığı çeşitleri içerisinde bulunur. Bu balıklar oldukça hassas olup, yetiştirilmesi çok zor olan balık türüdür. Bu türün yumurta tarzında ve yuvarlak bir vücut yapısına sahip olduğu belirtilebilir. Bozulmuş yüzme kesesinden ötürü bakteriyel enfeksiyonlara ve yaralanmalara karşı oldukça hassas uzun yüzgeçleri bulunur. Bu tür yaklaşık olarak 10 ile 15 senelik bir ömre sahiptir. Peçeli kuyruk japon balığı; düşük sıcaklıklarda yaşayabilen bir türdür.

- Yelpaze Kuyruklu Japon Balığı: Çin'de bulunan bu balık türü; göl, gölet, nehir gibi yerlerde yaşarlar. Bu tür balıkların gövdesi genel olarak tombul ve yuvarlak yapısıyla beraber yumurtaya benzer. Bunun yanı sıra boyları kısa olsa da vücutlarına göre büyük kuyruk yüzgecine sahip bir türdür. Kuyruk yüzgecinin alt lobu üst loba göre daha kısadır. Bu tür çok iyi bir yüzücü olmakla birlikte asla yavaşça hareket etmezler.

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Dişi Japon Balığı Nasıl Belli Olur?

Dişi Japon balığı; aynı çeşit ve yaştaki erkeklerden daha kalın, daha tombul bir vücut biçimine sahiplerdir. Bununla beraber sırttan gövdeye daha geniş bir şekilleri vardır. Bu durum; dişilerin daha kolay fark edilmesine olanak sağlamaktadır.

Japon Balığı Sahibini Tanır mı?

Japon balıkları; 6 ay boyunca her şeyi hatırlar ve bilir. Bununla beraber Japon balıklarının şaşırtan bir özelliği de sahibini tanımasıdır.