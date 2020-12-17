Jandarma Astsubay nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Jandarma Astsubay olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Jandarma astsubay, meslek olarak karizmatik ve asildir. Birçok kişi bu mesleğe yönelim göstermektedir. Kamu düzeni, emniyet ve güvenlikten sorumlu olup bu yönde çalışmaktadır. İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görevlerini gerçekleştirmektedirler. Jandarma astsubay halkında güvenliğini sağlamaktadır.

Jandarma Astsubay Nedir?

Jandarma astsubay, tüm yurt içinde çoğunlukla kırsal coğrafi bölgelerde emniyeti, kamu düzenini sağlayıp korumak ve güvenilirliği sağlamakla görevli silahlı kolluk kuvveti askerine denmektedir.

Jandarma Astsubay Ne İş Yapar?

Jandarma astsubay, İçişleri Bakanlığına bağlı asayiş işlerinde çalışmaktadırlar. Bazı jandarma astsubaylar operasyonlara katılırken bazıları ise masa başı işleri yürütmektedir. Görev bölgelerinde daima asayişi sağlarlar. Ayrıca cezaevlerine tutuklu, suçlu ya da hükümlü sevkiyatı olduğunda yine görev jandarma astsubaylarınındır.

Jandarma Astsubay Nasıl Olunur?

Jandarma astsubay olmak için Türkiye vatandaşı olup askerlik standartlarına ve koşullarına uyan eğitim durumu önlisans ve lisans olan her kişi bu mesleği seçebilmektedir. Ayrıca bu mesleğin sevilmesi, ilgi duyulması ve önemsenmesi gerekmektedir. Disiplin düzeyi yüksek olduğundan ciddiyet isteyen bir meslektir. Bu mesleği seçmek isteyenlerin KPSS sınavlarından bu mesleğe yetecek kadar puan almaları da şart olarak belirlenmiştir.

Jandarma Astsubay Olma Şartları Nelerdir?

Jandarma astsubay olma şartları şunlardır;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup cinsiyetin erkek olması

- Lise, önlisans, lisans eğitim derecesine sahip olup kayıt tarihine kadar mezun olunması

- Silah kullanmaya, taşımaya ve silahlı görev yapmaya karşı engeli bulunmamak

- Arşiv araştırmasının olumlu olması

- Vücut ve fizik kontrollerinde herhangi bir problemin bulunmaması

- Sağlık durumunun son derece iyi olması

- Düztabanlık durumunun bulunmaması

- Vücudun herhangi bir kısmında dövme, yara izi, jilet ve sigara yanığı izi bulunmaması

- Herhangi bir cemaat ya da örgüte üye olmamak

- Türk ceza kanunları esasına göre yüz kızartıcı suç işlememek

Jandarma Astsubayın Görevleri Nelerdir?

Jandarma astsubayın birbirinden önemli birçok görevi bulunmaktadır. Bunlar;

- Askere alınma zamanı gelen kişileri çağırmak

- Asker kaçaklarının ve firar durumu aktif olan askerlerin sevk ve takibini gerçekleştirmek

- Hükümlü ya da mahkumların sevk işlemlerini gerçekleştirmek

- Kamu düzenini sağlayıp koruma oluşturmak

- Suçların işlenmesini engelleyerek güvenliği sağlamak

- Emniyet ve asayişi sağlamak

- İstihbarattan gelen bilgiler doğrultusunda suçu ya da suçluyu bulmak

- Askeri bölgelerde emniyeti ve güvenliği sağlamak

- Bazı durumlarda istihbarat işlerini yürürlüğe koymak

- Afet ya da benzer durumlarda bulunan arama kurtarma ekibine destek sağlamak

- Suçların işlenmesini engelleyerek müdahalede bulunmak

- Nöbet tutmak

- Askerleri eğitmek

- Birlikler ve komutanlıklar arası iletişimi gerçekleştirmek

- Savaş görevlerini yerine getirmek

Jandarma Astsubay Maaşları Ne Kadar?

Jandarma astsubay maaşları bölgelere, masa başı ya da operasyon askeri olunup olunmamasına ve görev zorluğuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ortalama maaşları ise 5 bin TL ile 8 bin TL arasıdır. En düşük 5 bin TL civarı maaş alınmaktadır. En yüksek ise 10 - 15 bin arası maaş alınmaktadır.

Jandarma Astsubay İçin İş İmkanları Nelerdir?

Jandarma astsubay için iş imkanları genellikle askeriyeler, jandarma bölük komutanlıkları gibi yerlerde bulunmaktadır. İş fırsatı oldukça geniş olup maaşlar dolgundur. İş bulamama gibi bir seçenekleri bulunmamaktadır.