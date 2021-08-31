Jaguar Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Jaguar Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Jaguar markasının otomobillerinin motorlarının kaput kısmının üzerinde bulunan ve zıplayan bir Jaguar figürünü, oluşabilecek kazalarda, yayaların yaralanma olasılığını ve riskini azaltabilmek amacı ile değiştirmiştir. Firma, üretmiş olduğu yeni modellerine de bahsedilen Jaguar figürünün yerine, Jaguar resimli olan bir plaket monte etmiştir.

Jaguar Hangi Ülkenin Markasıdır?

Jaguar, İngiltere merkezli olan ir firmadır. Bu sebepten dolayı da Jaguar markası İngiltere’ye ait olan bir markadır.

Jaguar Nerede Üretiliyor?

Jaguar markası, İngiltere içerisinde Castle Bromwich'de bulunan Jaguar fabrikasında üretilmektedir.

Jaguar Markası Ne Zaman Kuruldu?

Jaguar markası, 4 Eylül 1922 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana önemli düzeyde üretim yapmış olan bir markadır.

Jaguar Markasının Sahibi Kimdir?

Jaguar markasının kurucuları iki kişiden oluşmaktadır. Bu kişiler; William Lyons ve William Walmsley olmaktadır.

Jaguar Markasının Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Jaguar markası, Land Rover ile birlikte Jaguar Land Rover markasının yan kuruluşu olarak bilinen İngiltere merkezli olan bir otomobil markasıdır. 1945 senesinde kurulmuş olan şirketi BLMC ya da diğer ifade ile British Leyland, 1990 senesinde Ford'a satmıştır. Jaguar, 2008 tarihine kadar Ford markasının PAG adı vermiş olduğu ve Land Rover, Aston, Martin Volvo gibi prestijli ve lüks olan markalardan oluşmuş olan alt grubunda yer almaktaydı.

26 Mart 2008 tarihinde ise Hindistan içerisinde en büyük niteliğe sahip otomotiv markası olan Tata'ya satışı gerçekleştirilmiştir. En önemli modeli 1965 senesinde piyasaya sürülmüş olan E-Type, çok büyük bir satış başarısı elde etmiştir. Bir başka önemli modeliyse 1970 ve 1980 dönemlerinde üretilmiş olan XJ-S 2 kapılı modeldir.