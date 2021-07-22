İzoelektronik Nedir? İzoelektronik Atom Özellikleri Ve Örnekleri Nelerdir

İzoelektronik: Eşit sayıda değerlik elektronuna ve aynı atom bağlantısına sahip atomlar, iyonlar veya moleküllerdir.

İzoelektronik Nedir?

İzoelektronik, iki veya daha fazla moleküler varlık, aynı sayıda değerlik elektronuna ve aynı yapıya, yani atomların sayısına ve bağlantısına sahiplerse, ancak dahil olan bazı elementlerde farklılık gösteriyorsa, izoelektronik olarak tanımlanır. Örneğin;

CO ve N 2 ve NO +

CH 2 = C = O ve CH 2 = N-N

CH 3 COCH 3 ve CH 3, N = NCH 3: aynı sayıda elektrona sahiptir, ancak farklı yapıları vardır, bu nedenle izoelektronik olarak tanımlanmazlar.

N3-, O2-, F-, Ne, Na+, Mg2+, Al3+

Bu serinin her biri 10 elektrona sahiptir.

P3-, S2-, Cl-, Ar, K+, Ca2+, Sc3+

Bu serinin her biri 18 elektrona sahiptir.

İzoelektronik Atom Özellikleri ve Örnekleri Nelerdir?

Aynı elektronik konfigürasyona sahip türlerin izoelektronik olduğu bilinmektedir.

Helyum O 2 1s 2

Hidrit iyonu H - 2 1s 2

Lityum iyon Li + 2 1s 2

O, H - ve Li + hepsi aynı elektronik konfigürasyona sahip oldukları için izoelektronik türlerdir.

İzoelektronik türlerin toplamda aynı sayıda elektrona sahip olması gerekir.

Helyum atomu O 2 1s 2 2

Hidrit iyonu H - 2 1s 2 2

Lityum iyon Li + 2 1s 2 2

O, H - ve Li + hepsi izoelektronik türlerdir ve toplamda aynı sayıda elektrona sahiptirler.

İki veya daha fazla türün izoelektronik olup olmadığına karar vermek için;

Elementlerin elektriksel olarak nötr 2 atomu için elektronik konfigürasyonu,



Herhangi bir iyonun elektronik konfigürasyonunu,

Pozitif yüklü iyonlar (katyonlar) için elektronları atomun en yüksek enerji seviyesinden uzaklaştırılır.

Negatif yüklü iyonlar (anyonlar) için elektronları atomun en yüksek işgal edilen enerji seviyesine eklenir.

İki veya daha fazla tür aynı elektronik konfigürasyona sahipse, bunların izoelektronik olduğu söylenir.

İzoelektronik türlerin çok benzer kimyasal özelliklere sahip olma eğiliminde olduğuna dikkat etmek gerekir.

Helyum atomu, hidrit iyonu ve lityum iyonu izoelektronik türlerdir;

Hepsi Noble Gas helyum ile aynı temel durum elektronik konfigürasyonuna sahiptir: 1s 2

Tıpkı helyum gibi, hidrit iyonları ve lityum iyonları da tepkisiz kabul edilir.

Atom ve İyonların İzoelektronik Konfigürasyonları

Nobel Gazı (Grup 18 elementi) argon, Ar atomunun bir atomunu ele alalım;

Argonun atom numarası 18'dir (Z = 18)

Argon Bir atom çekirdeğinde 18 pozitif yüklü proton ve "etrafında dönen" 18 negatif yüklü elektrona sahip 3 farklı enerji seviyelerinde çekirdeği;

Birinci enerji seviyesi: s alt kabuğundaki 2 elektron

İkinci enerji seviyesi: s alt kabuğundaki 2 elektron ve p alt kabuğundaki 6 elektron

Üçüncü enerji seviyesi: s alt kabuğundaki 2 elektron ve p alt kabuğundaki 6 elektron

En basit haliyle, bir argon atomunun elektronik konfigürasyonunu kabuklar (enerji seviyeleri cinsinden 2,8,8 olarak yazabiliriz, alt kabuklar açısından, elektronik konfigürasyon 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 olarak gösterilebilir; 3p 6

Argon, atomları 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 temel durum elektronik konfigürasyonuna sahip YALNIZCA elementtir.

Ancak, temel durum elektronik konfigürasyonuna sahip olabilen diğer elementlerin iyonları da vardır; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6