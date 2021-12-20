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İzmir'e yeni e-sınav merkezi

#ÖSYM#İzmir Katip Çelebi Üniversitesi#Halis Aygün
İzmire yeni e-sınav merkezi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin İzmir elektronik sınav merkezlerine bir yenisi daha eklendi. İzmir ve çevre illerdeki adayların faydalanabileceği e-sınav merkezi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Ana Yerleşkesinde açılacak.

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5 bin metrekarelik alanda kurulacak ve 1000 kişi kapasiteli sınav merkezi için düzenlenen protokol imza töreninde konuşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, İKÇÜ içerisinde açılacak olan e-sınav merkeziyle birlikte 7 bin kişiye ulaşacağını söyledi. İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Köse ise ÖSYM’nin son yıllarda sınav sistemlerini yenilediğini ve aday odaklı anlayışı ile hizmetlerinin niteliğinin artırdığını dile getirdi.

YILDA 15 SINAV YAPILIYOR
Aygün konuşmasına şöyle devam etti, “Ayda en az bir olmak üzere yılda ortalama 15 adet gerçekleştirdiğimiz e-sınavlara 50 binin üzerinde aday katılıyor. Yaptığı sınav sayısı ve hizmet verdiği aday kitlesinin büyüklüğü bakımından dünya çapında önemli bir kurum olan ÖSYM, elektronik yabancı dil sınavı uygulamalarına İngilizce'nin yanı sıra Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunanca dâhil olmak üzere 10 farklı dilde devam ediyor. ÖSYM Başkanlığı olarak teknolojik gelişmeleri sınav süreçlerine yansıtarak çalışmaya ve yeniliklere devam ediyoruz. Herkes için her yerde olma ilkemiz gereği adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırıyoruz. Bu doğrultuda var olan e-sınav merkezlerimizin kapasitelerini artırıyoruz ve bölgesel olarak elektronik sınav merkezlerimize yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. Bu protokol ile İzmir’deki e-sınav merkezimizin kapasitesini arttırmak için İKÇÜ’nün bu güzel yerleşkesinde yaklaşık 1000 kapasiteli bir e-sınav merkezi oluşturacağız. Hem İzmirli adaylar hem de çevre illerdeki adaylar e-sınav merkezinde hizmet alabilecekler."

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#ÖSYM#İzmir Katip Çelebi Üniversitesi#Halis Aygün

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