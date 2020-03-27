İzmir’de ‘Eğitim Buluşmaları’ dijital platformda devam edecek

Dünya çapında yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye’de ilkokuldan liseye kadar tüm öğrenciler, uzaktan eğitim almaya devam ediyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bu süreçte bir yandan çevrimiçi rehberlik projesi DANIŞ-MEM ile eğitim paydaşlarının sorularını yanıtlarken bir yandan da dijital eğitim buluşmalarıyla öğrenci, öğretmen ve velileri, alanında önemli isimlerle bir araya getiriyor. Çalışmalar kapsamında en çok ihtiyaç duyulan konu başlıklarını belirleyen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, farklı gün ve saatlerde öğrenci, veli ve öğretmenleri alanının uzmanlarıyla buluşturacak. Teknolojinin tüm olanakları kullanılarak oluşturulan uzaktan eğitim buluşmaları kapsamında, ilk olarak Prof. Dr. Şenol Alpat ve Doç. Dr. Gülşen Şendur ‘Kimya Eğitiminde Argümantasyon Uygulamaları’ konu başlığıyla eğitimcilerle bir araya gelecek. Ardından Yazar Müjdat Ataman ‘Öğreten Öğretmenden Öğrenen Öğretmene’, Dr. Türker Toker ‘Çevrimiçi Ölçme Araçları’, Prof. Dr. Diğdem Müge Siyez ‘Ebeveyn Çocuk İlişkisinde Kaygı Yönetimi’, Dr. Avşar Ardıç ‘Korona Zamanları Duygusal İlkyardım’ gibi konu başlıklarıyla öğretmen, öğrenci ve velilerle dijital platformda buluşacak.

‘BİRBİRİMİZE KENETLENEREK ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, ülkemizde ve dünyada sosyal izolasyonun zorunlu hale geldiğini söyledi. Yahşi, "Yüz yüze etkileşimin sınırlandığı bu dönemde, İzmir eğitim ailesi olarak yarınlarımızın teminatı evlatlarımız için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan bu zor dönemi, birbirimize kenetlenerek ve üretmeye devam ederek atlatacağız. Şartlar ne olursa olsun birlikte hareket ettiğimiz sürece her zorluğun üstesinden gelebiliriz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak süreci etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmek üzere öğrenci, öğretmen ve velilerimize yönelik çevrimiçi eğitim buluşmalarını hayata geçiriyoruz. Bu sayede yapılan eğitimlerle zamanı, etkin ve verimli bir şekilde kullanırken sürecin getirdiği sıkıntılardan bir nebze de olsa uzaklaşacağız" dedi.