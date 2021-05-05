İzmir İZSU su abonelik nereden açtırılır? İZSU su aboneliği başvuru için gerekli evraklar / belgeler nelerdir?

Su abonelik açtırmak için her belediye ve şehirde olduğu gibi İzmir su ve kanalizasyon işlemleri daire başkanlığı da bazı belgeleri aboneliklerin başlaması için istemektedir.

İzmir İZSU Su Abonelik Nereden Açtırılır?

İzmir şehrinde su aboneliğinin başlaması için tam olarak adresin bilinmesi gerekir. Ve su aboneliği açma basamaklarının da iyi takip edilmesinde fayda vardır. Su aboneliği için İzmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü adresi koz ağaç, Uğur Mumcu caddesi. No:86, 35390 Buca/İzmir olarak bilinmektedir. İletişim numarası ise (0232) 293 72 99 olmaktadır. Ayrıca abonelik açtırmak için izlenilecek adımlardan şunlardır:

1.Su aboneliğinin başlanabilmesi için İzmir su ve kanalizasyon idaresinin ilgili şubesine başvurulmaktadır. Bu başvurma esansında konut için mi yıksa bir iş yeri için mi su aboneliği istendiği aktarılmalıdır. Aksi takdir de zararlı sonuçlar ile karşılaşılabilir.

Devamında İzmir su ve kanalizasyon idaresi çalışanları tarafından bir dilekçenin fotokopisi imzalımlasın gerekir. Bu fotokopinin okunması huzurlu olunması için mümkündür. Eğer su aboneliği istenilen yer ilk kez su aboneliği açılıyor ise keşife çıkılması gerekebilir. Bu kesifin yapılması için şubeden özel bir ekip görevlendirilmektedir. Eğer daha önce en az bir kişi tarafında su aboneliği alınmış ise de keşif yakılmasına gerek bulunmamaktadır. Bilgisayarlı sistemde görülmesi oldukça mümkündür. Keşif işlemlerinin gerçekleşmesi şube müdürlüğüne ait olmaktadır. Fakat su aboneliği için gerçekleşen keşif işlenmelerinin ücreti bireye yani şahıssa aittir. Bu ücret yatırılmadan su abonelikleri başlamamaktadır. keşif yapılan arazide şube onayı da alınarak idareden yeni ve açılmaması bir sayaç alınır. Gerekli mühür ve bandroller ile takma işlemi uzman ekipler tarafında gerçekleşir. suyun açılması için son olarak gerekli tüm ücretlerin bankaya yatırılması gerekir. Eksiksiz belge teslimi ile de birlikte su açılmaktadır. Bu noktadan sonra akan her su bireye fatura ile yansıtılacaktır.

İZSU Su Aboneliği Başvuru İçin Gerekli Evraklar / Belgeler Nelerdir?

Gerekli belgeler suyun açılması için oldukça önemli olmaktadır. Eğer yabancı uyruklu bir birey ise kesinlikle ek belgelere de ihtiyaç olmaktadır. Bunlar arasından oturma izini ve çalışma izin belgesi de olabilir. Ayrıca bireyin pasaportunu yanında bulundurmasında oldukça önemlidir. Genel olarak su aboneliği açılması için gerekli olan belgeler ve evraklar şu şekilde olmaktadır: