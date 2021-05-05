İzmir GEDAŞ elektrik abonelik ücreti ne kadar? Gediz elektirk depozito ücreti peşin mi faturaya yansıtılır mı

GEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. Manisa ve İzmir gibi büyük illerin elektrik işlemlerinden sorumludur. İlgili personelleriyle servis sağlamakta olan firma mülk sahibi veya kiracı olmanız fark etmeksizin elektrik desteği vermektedir. Aynı zamanda konut haricindeki büyük veya küçük işletmelerde de elektriğin verilmesi işlemlerinden sorumludur.

GEDAŞ Elektrik Abonelik İşleminizi Başlatma

Kurumunuza ya da konutunuza elektrik sağlama işlemini başlatmanız için öncelikli olarak abone olmanız gerekir. Abonelik ilgili belgelerle veya belirli bir ücretle başlatılabilen ortalama 5 veya 3 gün içinde tamamlanabilen bir süreçtir. Bu süreçte her elektrik sağlayıcı tarafından istenen belirli belgeler bulunur. Tapu ya da kira sözleşmesi bu belgelerin içerisinde en temel olanıdır. Bu belgeler dışında;

Tüm kurumların kiracıların veya bina sahiplerinin yaptırması zorunlu olan Deprem Sigortası’nın poliçesini içeren belge,

T.C Kimlik belgesi ve belgenin fotokopisi,

Kiracıların veya mülk sahiplerinin bilgileri (Tüzel kişilerde unvan bilgileri gerekir)

Belgelerin tamamlanmasından sonra yapacağınız başvuru ile abonelik işlemleriniz oluşturulma sürecine alınır.

İzmir GEDAŞ Elektrik Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Abonelik işlemi için GEDAŞ Elektrik tarafından alınan belirli bir abonelik ücreti bulunur. Bu nedenle kişilerin müracaat sırasında bu tutarı tahsil etmeleri gereklidir. Elektrik abonelik güvence bedeli ortalama meskende için 178,8 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar günümüz KDV değerine göre farklılık gösterebilir.

Aboneliğin kesme ve bağlama bedeli işlem başı 33,8 TL’dir. Damga vergisi güvence bedelinin yaklaşık olarak 9,48’i kadardır. Güvence bedeline göre dosya bedeli de farklılık gösterebilir.

Bu verilere göre abonelik için ödenmesi gereken minimum tutar 149 TL’dir. Bu tutar minimum 5 kW için geçerli olur meskene göre farklılık gösterebilir.

Elektrik Güvence Bedeli Ne Kadardır?

Elektrik güvence bedeli kişinin herhangi bir nedenden dolayı faturasında yer alan borcu ödememesi ihtimali göz önüne alınarak hazırlanmış olan belgedir. Sözleşme gücü baz alınarak hazırlanan bu belge EPDK’nın belirlemiş olduğu verilere dayanarak 33 TL/kW şeklinde oluşturulmuştur. Bedelin oluşturulması 5kW üzerinden gerçekleştirilir. Elektriğin kullanılacağı yere dair priz sayısı, lamba vb. özellikler de bu tutarın değişkenlik göstermesini sağlayan kriterlerin başında gelir. İlgili tutar sanayilerde ve ticaret merkezlerinde değişkenlik göstermekte olup 93,7 TL/kW olarak hesaplanmıştır.

Gediz Elektrik Depozito Ücreti Peşin mi, Faturaya Yansıtılır mı?

Gediz Elektrik tarafından sağlanan elektrik dağıtım ücretinin belirli bir depozito tutarı bulunur. Bu tutar sözleşmeye direkt olarak yansıtılmaktadır. Minimum 5kW değerindeki sözleşme gücüne yönelik hesaplanan tutar 165 TL olarak belirlenmiştir. Mesken abonelerinin ödemesinin gerekli olduğu bu tutar 6kW’de ise 198 TL olarak belirlenmiştir. Elektrik şirketinin uygulama yöntemine göre değişkenlik gösteren süreç taksitlendirerek faturaya da aktarılabilmektedir. Genellikle elektrik aboneliğine dair ödenmesi gereken ücretlerin tamamı faturada görünecek şekilde düzenlenmekte olup güvence bedeli aboneliğe dair yapılan başvuruda belirli bir makbuz karşılığında peşin olarak da ödenebilmektedir.