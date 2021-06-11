Izdırap nasıl yazılır? TDK'ya göre ızdırab mı ızdırap mı? Izdırap yazımı

Türkçede ızdırap kelimesiyle eş anlamlı olan birçok sözcük vardır. Bu kelimelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir. 1- Zahmet 2- Dert 3- Keder 4- Elem

5- Tasa 6- Acı

TDK'ya Göre Izdırab mı, Izdırap mı Yazılır?

Izdırap sözcüğü Arapçada vurmak ve acı çektirmek manasına gelen ''zarp'' kelimesinden türetilmiştir. Kişinin yüreğinin derininde hissettiği acı ve keder duygusu için ızdırap kelimesi kullanılır.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir:

IZDIRAP

Kelimenin IZDIRAB şeklinde yazılması ve telaffuz edilmesi ise yanlıştır. Bunun dışında özellikle Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde bu sözcüğün ''ISTIRAP'' şeklinde yazıldığını da görüyoruz. Kelimenin ''Istırap'' şeklinde yazılması da doğrudur.

Türkçe dil bilgisi kurallarına göre sert ünsüzle (p, ç, t, k) biten kelimeler ek aldığında son harfleri değişir. Buna ünsüz yumuşaması denir. Izdırap kelimesi de ek aldığında sondaki ''p'' harfi ''b'' şeklinde yazılır.

Örnek Cümleler:

1- Onun kalbimde açtığı ''ızdıraba'' hiç bir şey iyi gelmiyor. - Doğru

2- Senin çektiğin ''ızdırapın'' sonu gelmeyecek mi? - Yanlış