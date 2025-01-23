İTÜ kampüsü ‘yaşayan laboratuvar’ oluyor... Otonom araç filosu kurulacak

Güncelleme Tarihi:
Çalışmalarını İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Gökaşan liderliğinde sürdüren E-Mobilite ve Otonom Araçlar Laboratuvarı’nda, otonom sürüş sistemleri alanında yeni projeler geliştiriliyor ve bu projeler, İTÜ Kontrol ve Otomasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seta Bogosyan öncülüğünde hayata geçiriliyor. Prof. Dr. Bogosyan, üniversitenin Ayazağa Kampüsü’nün ‘Living Lab’ yani ‘yaşayan laboratuvar’ olarak kullanılmasını sağlayacak projelerini şöyle anlattı:
HEM GERÇEKTE HEM SİMÜLASYONDA DENENECEKLER
İlerleyen dönemde otonom araçlarımız için başka ortamlar da yaratacağız. Tabii ki bunun için teknolojiden de yararlanacağız. Prof. Dr. Gökaşan, yıllar önce bir Amerikan firmasından bir test ortamı satın almıştı. ‘Vehicle in the loop’ denilen bu sistem, araçlar için tüm koşulları sanki gerçekmiş gibi sunan robotik bir ortam yaratıyor. Yani bir simülasyon sistemi üzerinde aracın her bir tekerleği sanki kumsalda, buzlu yolda ya da düz asfaltta gidiyor gibi denenecek. Ancak projenin en orijinal kısmı ‘living lab’ ortamının oluşması.
TÜRKİYE’NİN İLK ELEKTRİKLİ ARABASI OTONOM OLUYOR
Çalışmamız son haline geldiğinde araçlarımız kampüste gezecek. Ancak biz öyle algoritmalar geliştireceğiz ki araçlar sağlıklı ve doğru kararları kendi kendine verecek. Kendi şarjının, mesafesinin farkında olacak. Yani aynı insan gibi ‘yola devam edeyim mi yoksa gidip şarj mı olayım’ şeklindeki kararlı kendi verebilecek. Şu an kampüste dolaşan ve hizmet veren bir otonom otobüsümüz var. Bu aracın yanı sıra kampüste bulunan bir elektrikli minibüsü ve başka bir binek aracı da otonom hale getirip ilk etapta 3 araçtan oluşan bir ‘otonom araç filosu’ kurmayı planlıyoruz. Otonom otobüs, İTÜ bünyesinde üretilmemişti. Ancak bu araçlar İTÜ bünyesinde otonom hale getiriliyor. Şu an üzerinde çalıştığımız iki araç ve bir minibüs, elektrikli olarak üniversitemize teslim edildi. Hatta şu an otonom hale getirdiğimiz binek aracımız, 2011 yılında gelen ve daha sonra üniversitemize bağışlanan Türkiye’nin ilk elektrikli arabasıydı.
ARAÇ HACKLENEMEYECEK
Bu araçlarda güvenlik önlemi olarak koltukta bir sürücü oturacak ama direksiyona elini sürmeyecek. Ayrıca algoritmalarımızı hackerların aracı sabote etmesine izin vermeyecek şekilde geliştiriyoruz. Projenin 2027 yılında sona ermesini hedefliyoruz. Yani 2027 itibarıyla kampüste otonom araç filosunu görmeye başlayabiliriz. Var olan otonom otobüsü de yenilikçi yapay zeka algoritmamızla güncelleyeceğiz.
AMERİKALI ÖĞRENCİLER İTÜ’DE ÇALIŞACAK
Bu çalışmalarda Georgia Teknik Üniversitesi’yle de iş birliğimiz var. Amerikalı doktora öğrencileri bu iş birliği kapsamında önümüzdeki haziran ayında İTÜ’ye gelip Living lab’de çalışmalar yapacak. Kendi doktora tezleri için bu laboratuvardan faydalanacak olan 4 öğrenci, yaklaşık 2 buçuk ay boyunca Türkiye’de kalacak.”