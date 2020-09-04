İttihat Ne Demek? İttihat Nedir? İttihat Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

İttihat kökeni Arapçadan gelen sözcükler arasında yer alır. TDK üzerinden baktığımız zaman bu kelimenin anlamı olarak, ‘Birleşme, birlik olma ve bir olma’ biçiminde ifade edildiği görülmektedir. Özellikle Cumhuriyetin ilk zamanlarında ve ondan önce yaygın kullanılan kelimeler arasında geliyordu.

İttihat Ne Demek?

Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde özellikle yaygın kullanılan kelimelerden biri ittihat sözcüğüdür. O dönem çok partili sisteme geçilmek istendiğinde bir partiye verilmiş isimlerden biridir. Aynı zamanda gündelik yaşamda da kullanılabilecek sözcükler içerisinde geliyor. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu açısından Türkçe karşılığı olarak, ‘Birlik olma, birleşme ya da bir olma’ ifadeleri üzerinden değerlendirmek mümkün.

Herhangi bir durum ya da olay ve olgu karşısında, birlik olma ya da birleşme gibi anlamları ifade etmektedir. İnsanların bir araya gelmesi ve bir düşünce veya uygulama altında aynı durumu gerçekleştirmek olarak da değerlendirmek mümkün.

Bu kelime özellikle yazılı kaynaklarda ve edebi eserlerde çok sık karşılaşılan sözcüklerden biridir. Ancak günümüz Türkçesinde ve gündelik yaşamda yaygın kullanılan bir sözcük olmadığını dile getirmek mümkün. Yine de hala geçerliliği bulunan ve Türkiye'de yerleşik olan sözcükler içerisinde yer alıyor. Bu yüzden amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir.