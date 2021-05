İthalat Nedir Ve Nasıl Yapılır? İthalat Çeşitleri Ve Özellikleri

İthalat kavramı kısaca dışarıdan alım yapılması anlamlarına gelmektedir. Fakat bu kavramı aslında o kadar basit ve detay sız olmamaktadır.

İthalat Nedir ve Nasıl Yapılır?

İthalat kavramının anlaşılması için bu kavramın nasıl ortaya çıktığı konusunda bakılması gerekir. İthalat kavramı binlerce yıl önce ilk insanlar tarafında ortaya atılmıştır. Bu ithalat kavramı ise kısaca örnek vermek gerekir ise şu şekilde olmaktadır. Bir bireyin kendine barınak yapacağı düşünüldün. Bu barınak için gerekli olan malzemelerin toplanmasının ardından geriye eksik malzemelerin toplanması kalır. Çünkü binayı yani barınağın yapılaması için bu şarttır. Örneğin Türkiye de birçok yerde derz dolgu için yurt dışına malzeme gelmektedir. Bu malzemeler Türkiye de olmadığı için mecburen alınmaktadır.

Bu açıdansa bakılırsa demek oluyor ki bireylerin sağlıklı şekilde işlemelerinin yapması için dışarında eşya alabilirler. İşte bu isimlerin devlet düzeyinde gerçekleşmesi olayına ithalat denilmektedir. Tabi ki bu durum gerçekleşirken ilk olarak bireylerin iç pazarda yeme olasılığının artması gerekir. Yani yurt dışından alınan bir malzeme eğer yurt için de kolaylıkla harcanabilir ise bu durumun gerçekleşmesinde her hangi bir sakınca yoktur.

Türkiye açısında son yıllarda ithalat sektörü oldukça gelişmiştir. Bu durumun temel nedeni insanların artık tüketim alışkanlıklarının olmasıdır. İlk başta birçok sosyal medya uygulamasını hemen hemen her kes kullanmaktadır. Bu durum sonucunda da bireylerin aslında daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için bu durum gerekli olmaktadır. Fakat eğer malzemeler yurt içinde iletimi gerçekleşmiyor ise muhtemelen yakın zamanda dışa bağımlı bir ülke olunması oldukça normal olmaktadır.

Bu durumun temel nedeni devletlerin ekonomiyi bir politika haline getirmesidir. Bugün hemen hemen her yerden vergi alındığı gibi hemen hemen her yerde de bireyler pazarlamaya tabi uğurlamaktadır. Nerdeyse bireyler izledikleri her şeyi veya baktıkları her uygulamada bir tür pazarlama ile karşılaşmaktadır. Bu pazarlamalar ise doğrudan bireylerin tüketim yapmalarının irdelemektedir.

İthalat Çeşitleri ve Özellikleri Nedir?

Birçok ithalat çeşidi devletler bazında bulunmaktadır. Bu ithalatlar nedeni ile birçok ülke aslında kendi göre bir tür strateji belirlemektedir. Eğer gelir miktarı gider miktarından fazla olur ise bu durumun oldukça negatif sonuçları olur. Bu nedenle bu ithalat çeşitlerinden biri veya birkaçı kullanılmaktadır. ithalat çeşitlerinden biri geçici ithalat üttür olmaktadır. Diğeri, ise kat, ithalat olmaktadır. Geçici ithalat genellikle tüketilebilir olabilmektedir.

Bu ithalat türlerine her hangi bir vergi alınmaz. Çünkü bunlar oldukça geçici yapılar olmaktadır. Diğer ithalat ütücü ise kati ithalat ise genellikle yurda giren malzemeden vergi alınmasıdır. Yani ülkeyi bir tür Pazar olarak kullanılmasıdır. Bugün pek çok ülkede kati ithalat politikası geçerlidir. Fakat unutulması gereken bireylerin ve devletlerin ithalat ile ihracat arasında olan dengeyi iyi tutmalı olmaktadır.

Öncelikle devletlerin üretmeye ve çalışmaya olan teşviki arttırmalıdır. Aksi takdir de üretim gerçekleşmeyeceği için genel manda da ekonominin de başarılı olması oldukça zordur. Bu ülkelerden biri olan Türkiye son yıllarda oldukça büyük bir tüketim nesli bulundurmaktadır. Yapılan anketlere göre her 8 gençten sadece ikisi çalışmak ve ülkeleri için büyük işler yapmak istemektedir. Bu durum aslında ülkede olan ithalat olan ürünlere olan ilgiyi gösterir.