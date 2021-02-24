İt Ürür Kervan Yürür atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanlar günlük yaşamda pek çok atasözünü bilerek ya da bilmeyerek kullanırlar. Çünkü Türkçede pek çok atasözü ve deyimler bulunur. Bunların anlamlarının bilinmesi hem kültürün artmasını sağlar hem de insanların bunları cümle içinde daha rahat bir şekilde kullanmalarına neden olur.

İt Ürür Kervan Yürür Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Gerçekleşmesi gereken işler siz ne yaparsanız yapın gerçekleşir. Buna engel olmanız imkansızdır. Bir işin yolunda gitmesi kötü kalpli insanları mutsuz eder. İnsanların işlerinin ters gitmesi bazı insanların hoşuna gitmektedir. Ancak her ne yaparsanız yapın olacaklara engel olamazsınız. Tıpkı bir yerden kervan geçerken köpekler havlasa da kervan yolundan olmaz ve o yolda ilerlemeye devam eder. İşte bu olayda tıpkı o duruma benzemektedir.

İt Ürür Kervan Yürür Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Onunla evlenmeme engel olamazsın, it ürür kervan yürür.