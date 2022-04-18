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İstiva Ne Demek, Ne Anlama Gelir? İstiva Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

İstiva Ne Demek, Ne Anlama Gelir İstiva Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Anlam yönünden araştırması yapılan birçok kelime türü bulunuyor. Bireylerin araştırdığı istiva kelimesi, günümüzde kullanılan bir kelimedir. Çok yaygın görülen istiva sözcüğünün tüm anlamları kişilerce merak ediliyor. İstiva kelimesinin ne demek odluğu ve TDK'da bulunan karşılığı araştırılarak öğrenilmek isteniyor. İstiva ne demek, ne anlama gelir? İstiva kelimesinin TDK sözlük anlamıyla ilgili detayları derledik.

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 Arapça kökenli kelimelerden biri olan istiva sözcüğü, farklı alanlarda kullanılabiliyor. İstiva kelimesinin TDK'da yer alan doğru bir anlamı bulunuyor. TDK'ya göre istiva sözcüğü, birden çok şeyin birbirlerine eşit olması anlamına sahiptir. 

 İstiva Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Günümüzde bireylerin araştırma yaptığı birçok kaynak bulunuyor. Televizyonlarda veya kitaplarda görülen farklı kelime çeşitleri kişilerin oldukça ilgisini çekiyor. Merak edilen sözcükler arasında istiva kelimesi de bulunuyor. İstiva sözcüğünü gören kişiler ilk olarak hangi kökene ait olduğunu merak edebiliyor. İstiva kelimesi Arapça kökenli olan ve sonradan Türkçe diline geçen bir kelimedir. İstiva sözcüğü, birden çok şeyin birbirine denk olması anlamındadır.

  İstiva Kelimesinin TDK sözlük Anlamı 

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 Arapça kökenli olan ve Türkçe diline geçen sözcüklerin de TDK'da bazı anlamları bulunuyor. En doğru anlamları öğrenmek isteyenler TDK sitesine giriş yaparak sözlük anlamları öğrenebiliyor. İstiva kelimesi de Arapça kökenli olan ve TDK'da anlamı yer alan bir kelimedir. Önemli bir kelime olan istiva kelimesi, birden çok şeyin birbirine eşit olması anlamıyla kullanılıyor.

 

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