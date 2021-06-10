İstisna ne demek? TDK'ya göre istisna kelimesinin anlamı nedir? İstisna sözlük anlamı

Türkçede istisna kelimesinin yerine kullanılabilecek iki sözcük vardır: 1- Ayrı

2- Kural Dışı

İstisna Ne Demek?

İstisna, kuralların dışında ve çok nadir gerçekleşen olay ya da durum anlamına gelir.

TDK'ya Göre İstisna Kelimesinin Anlamı Nedir?

İlk Anlamı: Temelden ayrı tutulma, tali, alternatif, ikincil

İkinci Anlamı: Bilerek ya da istemeden kuralların dışına çıkma

Üçüncü Anlamı: Bir kereye mahsus ya da kişiye özel olan durum, müstesna, münferit

Cümle içerisinde istisna kelimesinin sıfat hali ''istisnai'' şeklinde kullanılır:

Örnek Cümle:

Bunun kurallar dahilinde değil, istisnai bir durum olduğunu yetkililere açıkladım.

Bu kelimenin içinde yer aldığı birçok deyim ve kalıplaşmış ifade gündelik hayatta sıklıkla kullanılıyor. Bu kalıplaşmış ifadelerden en bilineni ''İstisnalar kaideyi bozmaz'' sözüdür. İstisnalar Kaideyiz Bozmaz sözü, bir kereye mahsus olmak üzere gerçekleşen şeylerin kuralları değiştirmeyeceği anlamına gelir.

İstisna Sözlük Anlamı

İstisna kelimesinin sözlük anlamı, bir şeyi kuralların dışında ya da eş değer olan şeylerden ayrı tutmaktır.

Örnek Cümleler:

1- Normalde rezervasyonsuz müşteri kabul etmiyoruz ama sizin için istisna yapabiliriz.

2- Bu, sadece bir kerelik bir istisnaydı!