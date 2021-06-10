İstisna ne demek? TDK'ya göre istisna kelimesinin anlamı nedir? İstisna sözlük anlamı
Arapçada ''seny'' kelimesi ikinci ve alternatif anlamına gelir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan istisna kelimesi de seny sözcüğünden türetilmiştir. Bu kelime genellikle gerçekleşmesi sürpriz olan, beklenmedik olaylar için kullanılır. İstisna ne demek? TDK'ya göre istisna kelimesinin anlamını örnek cümleler ve eş anlamlı sözcükler ile birlikte derledik.
Türkçede istisna kelimesinin yerine kullanılabilecek iki sözcük vardır: 1- Ayrı
2- Kural Dışı
İstisna Ne Demek?
İstisna, kuralların dışında ve çok nadir gerçekleşen olay ya da durum anlamına gelir.
TDK'ya Göre İstisna Kelimesinin Anlamı Nedir?
İlk Anlamı: Temelden ayrı tutulma, tali, alternatif, ikincil
İkinci Anlamı: Bilerek ya da istemeden kuralların dışına çıkma
Üçüncü Anlamı: Bir kereye mahsus ya da kişiye özel olan durum, müstesna, münferit
Cümle içerisinde istisna kelimesinin sıfat hali ''istisnai'' şeklinde kullanılır:
Örnek Cümle:
Bunun kurallar dahilinde değil, istisnai bir durum olduğunu yetkililere açıkladım.
Bu kelimenin içinde yer aldığı birçok deyim ve kalıplaşmış ifade gündelik hayatta sıklıkla kullanılıyor. Bu kalıplaşmış ifadelerden en bilineni ''İstisnalar kaideyi bozmaz'' sözüdür. İstisnalar Kaideyiz Bozmaz sözü, bir kereye mahsus olmak üzere gerçekleşen şeylerin kuralları değiştirmeyeceği anlamına gelir.
İstisna kelimesinin sözlük anlamı, bir şeyi kuralların dışında ya da eş değer olan şeylerden ayrı tutmaktır.
Örnek Cümleler:
1- Normalde rezervasyonsuz müşteri kabul etmiyoruz ama sizin için istisna yapabiliriz.
2- Bu, sadece bir kerelik bir istisnaydı!