İstiklal Marşı 10 Kıta ve Sözleri - İstiklal Marşı'nın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 Kıtası ile Anlamı

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İstiklal Marşı milli şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış ve Osman Zeki Üngör tarafından beslenmiştir. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli marşıdır.

İstiklal Marşı 10 Kıtası ve Sözleri

İstiklal Marşı'nın 10 kıtası ve sözleri kıta kıta aşağıdaki gibidir.

İstiklal Marşı 1. Kıta

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

İstiklal Marşı 2. Kıta

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!

İstiklal Marşı 3. Kıta

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

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İstiklal Marşı 4. Kıta

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

İstiklal Marşı 5. Kıta

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

İstiklal Marşı 6. Kıta

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

İstiklal Marşı 7. Kıta

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

İstiklal Marşı 8. Kıta

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

İstiklal Marşı 9. Kıta

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;

O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

İstiklal Marşı 10. Kıta

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

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İstiklal Marşı'nın Anlamı ve Önemi

Bağımsızlığımızı ve kurtuluşumuzu anlatan İstiklal Marşı milletimiz açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Mehmet Akif Ersoy her kıtada okuyan kişilere oldukça hisli duygular oluşturan ve anlamı çok etkileyici olan bir şiir kaleme almıştır.

İstiklal Marşı Tarihçesi

İstiklal Marşı'nın tarihçesi hakkındaki bilgiler

İstiklal Marşı ne zaman kabül edildi? İstiklal Marşı'nın kabülü ve tarihi

İstiklal Marşı 12 Mart 1921 tarihine Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir.

İstiklal Marşı neden, ne zaman ve kaç yılında yazıldı?

İstiklal Harbi'nin kazanılmasını cesaretlendirmek amacıyla yapılan yarışma için yazılmıştır. Şair şiir içerisinde milletinin özgürlüğünü ve kurtuluşunu elde edeceğine olan inancını dile getirir.

İstiklal marşı nerede yazılmıştır?

İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy tarafından Tacettin Dergâhı'nda yazılmıştır.

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İstiklal Marşı ne zaman bestelendi?

Osman Zeki Üngör 1930 yılında tarafından bestelenmiş, Edgar Manas tarafından 1932 yılında orkestrasyon haline getirilmiştir.

İstiklal Marşı'nın ilk bestecisi kimdir?

Ali Rıfat Çağatay İstiklal Marşı'nın ilk bestecisidir.

İstiklal Marşı Hakkında Genel Bilgiler

Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın sözü kime aittir?

Mehmet Akif Ersoy tarafından söylenmiştir.

istiklal Marşı'nın nefes yerleri nerelerdir? İstiklal Marşı okunuşu

İstiklal Marşı'nın okunuşu ve nefes yerleri konusunda detaylı bilgi almak için tıklayınız

İstiklal Marşı kaç kıta?

İstiklal Marşı toplamda 10 kıtadan oluşmaktadır.

İstiklal Marşı'nın bestecisi kimdir? İstiklal Marşı bestecisi

İstiklal Marşı'nın güncel kullanılan bestesini besteleyen kişi Osman Zeki Üngör'dür.