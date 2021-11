İstihdamda en iyi 250 üniversite sıralamasında Türkiye’de iki üniversite

Haberin Devamı

Küresel İstihdam Edilebilirlik Sıralaması, 23 ülke ve bölgede 10 bin 928 uluslararası işe alım uzmanı tarafından verilen 118 bin 196 oyla oluşturuldu. Listede İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 207’inci sırada listede yer aldı. Geçtiğimiz yıl 206’ncı sıradan gerileyen İTÜ’yü 228’inci sırada yer alan Sabancı Üniversitesi takip etti. Üniversite geçtiğimiz yıl 209’uncu sırada yer almıştı.



DİJİTAL OKURYAZARLIK ÖNE ÇIKTI

Bu yıl 44 ülke ve bölgenin temsil edildiği sıralamada ilk onu ABD, İngiltere, Japonya ve Singapur üniversiteleri oluşturuyor. Ardından Çin, Hindistan ve İspanya ise ilk kez üniversite prestijinin üzerinde dijital okuryazarlık ve konu uzmanlığına öncelik verdiği için yükselen ülkeler arasında yer aldı.

DÜNYADA İLK 10 SIRALAMASI

1. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

2. California Teknoloji Enstitüsü

3. Harvard Üniversitesi

4. Cambridge Üniversitesi

5. Stanford Üniversitesi

6. Tokyo Üniversitesi

7. Yale Üniversitesi

8. Oxford Üniversitesi

9. Singapore Ulusal Üniversitesi

10. Princeton Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi; iki buçuk asra yaklaşan birikimi ve güçlü geleneğiyle ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına yenilerini eklemeye her geçen gün devam ediyor. THE , Emerging ve Trendence organizasyonlarının işbirliği ile yapılan en güncel sıralama, 2010 yılından bugüne her yıl işveren anketlerine göre küresel üniversiteleri derecelendiriliyor. Dünya çapındaki işverenlerin, üniversitelerin küresel düzeydeki istihdamlarını değerlendirdiği anket verilerine göre İTÜ, en iyi 250 üniversite arasında yer aldı. Üniversite mezunlarının istihdama katkı düzeyini ölçen sıralama, aynı zamanda işletmeler tarafından istihdam edilebilir mezunlar yaratmaya katkıda bulunmak üzere 6 temel faktör çerçevesine dayanıyor. Bunlar; akademik mükemmellik, dijital performans, işe odaklanma, sosyal beceriler ile dijital okuryazarlık, uluslararasılaşma ve uzmanlık şeklinde sıralanıyor.İTÜ, 2021 derecelendirmesinde en iyi 250 üniversite arasından 206’ncı sırada yer aldı. Türkiye’den bu listeye sadece iki üniversite girdi. Listede devlet üniversitesi statüsünde de sadece İTÜ yer aldı. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 250’nci yaşını kutlayacak olan üniversitemiz 175 bin mezun ağıyla istihdama önemli bir katkı sunuyor. Üniversitemiz, mühendislik alanında ürettiği araştırma çıktıları, yayınları, atıfları, endüstriyel işbirlikleri ve eğitim kalitesiyle ülkemizde öncü konumda ve dünya üniversiteleri arasında da çok önemli bir noktada yer alıyor. Times Higher Education tarafından yapılan sıralamada elde ettiğimiz dereceler de bunun sonucudur. Önümüzdeki dönemlerde de İTÜ’nün yükselişi devam edecek.”

Sabancı Üniversitesi olarak dünya üniversite sıralamalarında, Türkiye’den katılan üniversitelerin arasında her zaman en üst sıralarda yer alıyoruz. Times Higher Education tarafından yapılan Global Employability University (Küresel İstihdam Edilebilirlik) Sıralamasına Türkiye’den giren iki üniversiteden biri olmaktan ve vakıf üniversiteleri arasında listeye giren tek üniversite olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gerek öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarında (YKS) aldıkları puan düzeyi, gerek eğitim programlarımızın kalitesi ve özgünlüğü, gerekse bilim dünyasına yapmakta olduğumuz katkıları simgeleyen araştırma çıktılarımızla bu ülkenin en iyi üniversitelerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Şu anda bulunduğumuz ayrıcalıklı konumu, geçtiğimiz 22 yıl içinde yapılmış olan ileri görüşlü altyapı yatırımlarına ve değerli akademik kadroya borçlu olduğumuzun bilinciyle, bundan sonraki dönemler için de kalıcı altyapı yatırımlarını sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bu yeni döneme hazır, değişime hızlı ayak uydurabilen donanımlı ve özgüvenli birer dünya vatandaşı olarak mezun oluyorlar. Kuruluşumuzdan bugüne kadar 15 binden fazla mezun verdik. Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizi, dünyanın neresinde olursa olsunlar, yakından takip ediyoruz ve onların başarıları ile gurur duyuyoruz. Mezunlarımızın yüzde 22’sinin şu anda yurt dışında başarılı çalışmalar yapmakta olduklarını biliyoruz. Sabancı Üniversitesi’nin, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almasında, üniversitelerinin birer elçisi olan mezunlarımızın da önemli bir katkısı bulunuyor. Şunu vurgulamak isterim ki, Sabancı Üniversitesi’nden mezun olan öğrencilerimizin yüzde 97’si mezun oldukları ilk bir yıl içinde tercih ettikleri alanda iş hayatına atılıyor veya diledikleri alanda akademik çalışmalarına devam ediyorlar. Sadece bu rakam bile verdiğimiz emeğin ne derece başarılı olduğunu gösteriyor.