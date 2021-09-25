İstihdam lideri üniversiteler

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QS Mezun İstihdam Sıralaması’nda üniversitelerin mezunlarının istihdam verileri ve işveren gözünden itibarları değerlendirildi. Bu yıl dünya genelinde bin 300 üniversite ve enstitünün yer aldığı değerlendirmede MIT (Massachusetts Institute of Technology), Stanford Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi, Sydney Üniversitesi ve Harvard ilk 5’e girdi.

TÜRKİYE’DEN 8 ÜNİVERSİTE

Listede Türkiye’den ise toplamda 8 üniversite yer aldı. Türkiye’den listeye ilk sırada giren Boğaziçi Üniversitesi, 201-250 bandında yer aldı. Geçtiğimiz yıla göre sıralamadaki konumunu koruyan Boğaziçi Üniversitesi’nin ardından Bilkent, İstanbul Teknik, İstanbul, Koç ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri 301-500 bandında sıralandı. Hacettepe ve Sabancı üniversiteleri ise kendilerine 501 ve üstünde yer buldu.