İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü öğrencileri, donanımsal eğitimlerin yanında, temel olarak yazılımsal konular ağırlıklı bir eğitim görürler.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Nedir?

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünde diğer bilgisayar bölümlerine göre matematiğe daha fazla önem verilmektedir. Çünkü bu alanda çalışılacak bir diğer konu istatistiktir. Bölümün bilgisayar mühendisliği bölümü ile pek çok ortak dersi olsa da, istatistiksel anlamda bu bölümden ayrılmaktadır. Bölüm aynı zamanda tek başına istatistik bölümünden de ayrıdır. Bilgisayar mühendisliği ve istatistik bölümünün bir ara dalı gibidir.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümünün Amacı Nedir?

Bölümün amacı öncelikle tüm öğrencilerin matematiksel altyapısını sağlam tutmaktır. Aynı zamanda bölüm, bilgisayar donanımına ve yazılımına tamamen hakim profesyonel istatistik bilimciler yetiştirmeyi amaçlar.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun öğrencilerin gelecekte yapabileceği ve popüler olması beklenen pek çok iş alanları vardır. Yapabilecekleri işlerin başında veri madenciliği gelir. Çünkü veri madenciliğinde en çok aranan özellikler istatistik ve bilgisayar bilgisidir. Aynı zamanda matematik altyapısı sağlam kişiler de bu mesleği kolayca icra edebilirler. Aynı zamanda yazılım dilleri konusunda kendinizi geliştirirseniz, dünyanın her noktasında yazılım işi yapabilirsiniz.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Kaç Yıllıktır?

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 yıllık bir lisans bölümdür. Öğrencilerin 8 yarıyıl boyunca mezun olabilmek için 240 AKTS toplamaları gerekmektedir.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü özellikle matematiğe ve bilgisayara meraklı kişilerin severek okuyabilecekleri bir bölümdür. İstatistik bilimi pek çok gencin merak duyduğu bir alan olsa da, bunu farklı disiplinlerle birleştirerek iş olarak yapmak isteyecek kişiler bu bölümde başarılı olabilirler.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Eğitimi İngilizce midir?

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri eğitimi Türkiye'de yalnızca iki üniversitede verilmektedir. Bu üniversitelerin ikisinde de eğitim Türkçe olarak gerçekleşir. Yine de tüm öğrenciler birinci ve ikinci yarıyılda Temel İngilizce eğitimi almaktadırlar.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü SAY (sayısal) puan türü ile öğrenci almaktadır. Türkiye'de bu puan türü ile girebileceğiniz iki üniversite bulunmaktadır ve taban puanları değişmektedir.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölümde ilk iki yarıyıl boyunca temel eğitim dersleri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce ve Türk Dili Eğitimi alınmaktadır. Bu temel derslerin dışında eğitimi alınan alan derslerin şu şekilde listeleyebiliriz:

Algoritma Tasarımı

Temel Bilgi Teknolojileri

İstatistiğe Giriş

Lineer Cebir

Olasılığa Giriş

Programlamaya Giriş

Olasılık Teorisi

Bilgisayar

Diferansiyel Denklemler

İleri Analiz

Matematiksel İstatistik

Mantıksal Tasarım

Ölçü Teorisi

Stokastik Süreçler

Örnekleme ve Anket Düzenleme

Optimizasyon

Veri Yapıları

İşletim Sistemleri

Sermaye Piyasası Analizleri

İstatistiksel Hesap ve Veri Analizi

Veri Tabanı Yönetimi

Yöneylem Araştırması

Regresyon Analizi

Bilgisayar Organizasyonu

Çoklu Ortam

Nesneye Yönelik Programlama

İstatistik Teorisi

Bilgisayar Ağları

İstatistik Yazılımları

Ekonominin İlkeleri

Yapay Zekaya Giriş

Çok Değişkenli İstatistik Analizi

Ekonometri

Bilgi Teknolojileri

Bilgisayar Sistem Simülasyonu

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bu bölümü bitiren öğrenciler içerisinde bilgi işlem ve veri işleme merkezleri olan tüm kurum ve kuruluşlarda iş bulabilirler. Özellikle bankacılık sektörü bu bölüm mezunlarının en sık istihdam edildiği alanlardan biridir. Aynı zamanda bu bölüm mezunlarının KPSS ile devlet kurumlarına atanma ihtimali de vardır.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Bölümden mezun olan öğrenciler reklamcılık, pazarlama, turizm, kalite kontrol, hastane yönetimi, insan kaynaklı, araştırma geliştirme çalışmaları alanlarında çalışabilirler.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Olan Üniversiteler Hangileridir?

Karadeniz Teknik Üniversitesi - Fen Fakültesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Fen Fakültesi