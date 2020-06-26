İstanbul’a yeni tıp fakültesi

Pandemi sebebiyle tüm dünyanın zor zamanlar geçirdiği bugünlerde, İstanbul Arel Üniversitesi, tıp fakültesiyle bilime katkı sağlamayı, yeni sağlık neferleri yetiştirmeyi amaçlıyor. İstanbul Arel Üniversitesi, Kemal Gözükara ve Sefaköy Yerleşkeleri’nden sonra tıp fakültesinin bulunduğu Cevizlibağ Yerleşkesi’nde nitelikli eğitim kadrosu ve son teknolojiye sahip laboratuvarlarıyla bilime kapılarını aralıyor. Bu kapsamda, hepsi tam burslu 40 öğrenciyle eğitim hayatına başlayacak olan tıp fakültesi içerisinde, cerrahi tıp bilimleri, dahili tıp bilimleri ve temel tıp bilimleri yer alıyor. Bahçelievler Memorial Hastanesi ile anlaşan üniversite, tıp fakültesinin yanı sıra sağlık alanında diş protez teknolojileri ve ağız diş sağlığı, tıbbi laboratuvar teknikleri, tıbbi görüntüleme, ilk ve acil yardım, fizyoterapi, optisyenlik, anestezi gibi bölümlerle birlikte iki yıllık önlisans bölümlerine de öğrenci alacak.

‘SAĞLIK ORDULARINI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ’

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, tıp fakültesiyle ilgili şunları söyledi:

“Bu yıl üniversitemize kattığımız yeni sağlık yerleşkemizde yer alan tıp fakültemize ilk öğrencilerimizi alacak olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. En ileri teknoloji ve olanaklarla donatılmış laboratuvarları, sosyal olanaklarıyla en iyi öğretim üyelerinden ders alarak yetişecek doktorlarımız ve hemşirelik, fizyoterapi, beslenme diyetetik mezunlarımızla birlikte sağlık ordularını daha da güçlendireceğiz” dedi.