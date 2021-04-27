İstanbul plaka kodu kaçtır? İstanbul ve ilçelerinin plaka harfleri

Plakalar araçlarda olması gereken levhalardır. Bu plakalar sayesinde araçların kayıtlı olduğu şehirleri kolaylıkla bulabilirsiniz. Her şehirde ayrı bir plaka kodu bulunur. Araç alırken aldığımız araç üzerinde bulunan plakadan aracın kayıtlı olduğu yeri bulabiliriz. Bu sayede merakımız kolaylıkla giderilmiş olur. Özellikle trafikteki sürücülerin gözleri her zaman farklı plakalara takılır. Şehirlerin plaka kodlarını bilerek bu merakınıza cevap bulabilirsiniz. 34 plaka kullanan tek il İstanbul'dur. Yani plaka kodları sadece verilen şehre özeldir.

İstanbul Plaka Kodu Kaçtır?

Türkiye'nin en kalabalık olan şehri olan İstanbul iline kayıtlı araçlar 34 plaka kodunu kullanmaktadır. Çevrenizde veya yollarda 34 plaka kodunu görürseniz aklınıza İstanbul ili gelmelidir. 34 plakaya sahip olan tüm araçlar İstanbul'a kayıtlıdır. 34 plaka kodunun sahibi olarak İstanbul'u bilebilirsiniz. Çok kalabalık ve nüfusu yoğun olan İstanbul'un ilçeleri de 34 plaka kodu ile başlamaktadır.

İstanbul ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

İstanbul ve ilçelerinde plaka kodları 34 ile başlar. İlçelerde 34 ile başlayan plakaların harf kodları farklı olmaktadır. Bu sayede ilçelerin isimleri karışmamış olur. Araçların kayıt yerinin bulunmasını sağlayan plaka kodlarını mutlaka bilmelisiniz. Karşınıza çıkabilecek bir bilgi olduğu için genel kültür bilgileriniz arasında 34 plaka kodunun İstanbul'a ait olduğu bilgisi yer alsın.

Gayrettepe - A

Kağıthane - AC-AZ

Eyüp - AK-AR

Maltepe - BC-BD

Gaziosmanpaşa - AAB-AZZ

Avcılar - AF-AH

Beşiktaş - AS-AZ

Bayrampaşa - BK

Avcılar - AB

Bahçelievler - AG-AJ

Kartal - BAA-BZZ

Esenler - BL-BM

Şişli - AB-AC-AE

Güngören - AJ

Fatih - BA-BJ

Kadıköy - CAA-CA-ZZ

Bağcılar - DAA-DZZ

Ümraniye - DB-DM Tuzla—DD-DE

Bakırköy - DJ-DK

Sultanbeyli - DL

Küçükçekmece - DM

Sarıyer - DZ

Beykoz - EV

Beşiktaş - EZ