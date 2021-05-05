İstanbul IGDAŞ doğalgaz abonelik ücreti ne kadar? IGDAŞ depozito ücreti peşin mi faturaya yansıtılır mı

Doğalgaz, özellikle günümüzde kullanımı söz konusu olan en önemli mekan içi ısıtma kaynağını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda pek çok insan İstanbul IGDAŞ doğalgaz abonelik konusunda bilgi sahibi olmak istemektedir.

İstanbul IGDAŞ Doğalgaz Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Doğalgaz aboneliği ile ilgili olarak en fazla merak edilen konuların başında İstanbul doğalgaz abonelik ücreti ne kadar sorusunun yanıtı gelmektedir. Doğalgaz üyeliğinde doğal gaz bağlantı anlaşması önemli bir husus oluşturmaktadır. Doğalgaz aboneliği anlaşması yapılması ve doğal gaz dağıtım şebekesi hattının ilgili binaların iç tesisatına bağlanması için gerekli olan hattın projelendirilmesi, üretimi, kontrol ve onay işlemlerini kapsayan bir konudur.

Tüm bu işlemler için bağımsız bölüm maliki yahut yetkili temsilcisi tarafından bağlantı anlaşması imzalanması söz konusu olmakta ve işlem sırasında EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından belirlenmiş durumda olan Abone Bağlantı Bedeli alınmaktadır.

Bu kapsamda İstanbul İGDAŞ Doğalgaz Abonelik ücreti: Dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlanmasının gerçekleştirilmesi için gerekli olan proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarıyla birlikte sayaç ücreti toplamının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedel olmaktadır. Bu bedel ise yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilmekte olup servis hattının imalatına başlandıktan sonra ise alınan bedelin iadesi yapılamamaktadır.

Konut amaçlı olan İstanbul İGDAŞ Doğalgaz kullanım ve konutlarla aynı binada bulunan konut dışındaki kullanımlar için belirlenmiş olan abone bağlantı bedeli, bağımsız bölümün ilk 200 m2’ si için 749 TL + KDV + Damga Vergisi, 200 m2’ den büyük durumda olan yerlerde ise ilave her 100 m2 için 651 TL + KDV + Damga Vergisi tahsil edilmesi söz konusudur.

Konut dışında doğal gaz kullanacak olan abonelerin; bağlantı hattı yahut servis hattı (konut binada münferit bağlantı) abonenin tercihine bağlı olarak, abone tarafından dağıtım firmasına yahut sertifikalı firmalara yaptırılmaktadır.

Doğalgaz dağıtım şirketinin (İGDAŞ) aboneye uygulayacak olduğu abone ücreti; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından meydana gelmektedir. Bu doğrultuda abone bağlantı bedeli; bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine bağlı olarak hesaplanır ve bağlantı maliyetine % 10 ilave edilerek bulunur. (KDV ve Damga Vergisi hariç olmaktadır)

İlgili bağlantının abone tarafından sertifika sahibi bireye yaptırılması durumunda, bağlantıyla alakalı sunacağı hizmetler için dağıtım şirketinin (İGDAŞ) aboneden alacak olduğu bağlantı hattı kontrol ücreti ilk 100 metrelik bağlantı için 651 TL + KDV + Damga Vergisi olup ilave her metre için ise 4 TL+KDV eklenmektedir.

IGDAŞ Depozito Ücreti Peşin mi?

IGDAŞ Depozito ücreti bedelleri 2021 yılı için (Damga Vergisi Hariç) ödenecek olan tutarlar şu şekildedir:

- Kombi için tutar: 563,9 TL

- Merkezi Sistem (Bağımsız Bölüm Başına) ödenecek tutar: 503 TL

- Soba (adet başına) ödenecek olan tutar: 503 TL

- Ocak için ödenecek olan tutar: 29,8 TL

- Şofben (Sıcak su) için ödenecek olan tutar: 60,8 TL

- Damga Vergisi Güvence bedelinin binde 9,48'i olmaktadır.

- Dosya Masrafını ise Şirket belirlemektedir.

IGDAŞ depozito ücreti doğal gaz şirketi tarafından peşin ve nakit olarak tahsil edilebilmektedir.

IGDAŞ Depozito Ücreti Faturaya Yansıtılır mı?

İGDAŞ doğalgaz şirketinin inisiyatifine doğrultusunda güvence bedeli olarak da tabir edilen depozito bedelini faturaya yansıtarak taksitlendirmek mümkün olabilmektedir. Ancak bunun için hizmet alınacak olan doğal gaz dağıtım firması ile iletişime geçmeniz önerilmektedir.