İstanbul IGDAŞ doğalgaz abonelik nereden açtırılır? Igdaş doğalgaz başvuru için gerekli evraklar / Belgeler nelerdir?

IGDAŞ Doğalgaz abonelikleri için resmi evraklar ve teminat bedeli alınmaktadır. Aboneliklerin idari kurumlar üzerinden gerekli belgeler ile birlikte yapılması gerekmektedir.

İstanbul IGDAŞ Doğalgaz Abonelik Nereden Açtırılır?

Gerekli evrakların getirilmesi durumlarında IGDAŞ Doğalgaz başvuruları ve abonelik açma durumları, en yakın idari bina üzerinden yapılmaktadır. İstanbul’da yer alan resmi IGDAŞ merkezleri içerisinden işlemler kısa süreler içerisinde yapılmaktadır.

IGDAŞ Doğalgaz aboneliklerinde belli bir miktar güvence bedeli alınmaktadır. Güvence bedelleri faturaya yansıtılarak alınmaktadır. Bunun yanı sıra aboneliklerde ticari ya da bireysel olma durumlarına göre farklılık göstermektedir.

IGDAŞ Doğalgaz aboneliklerinde güncellenen güvenlik bedelleri belirlenmiştir. Güvence bedelleri, bir sonraki ay içinde yansımaktadır. En yakın olan merkez üzerinde resmi evraklar, hangi kurum üzerine ya da hangi abonelik şeklinde olacağına bağlı olarak belgeler hazırlanmalıdır.

IGDAŞ Doğalgaz aboneliklerini öncelikli olarak yapılabileceği yerler arasında E-devlet ve IGDAŞ Doğalgaz mobil uygulaması aracılığı ile işlemler tamamlanmaktadır. Belgelerin temini konusunda E-devlet üzerinden evraklar temin edilmekte ve resmiyet değeri bulunmaktadır.

IGDAŞ Doğalgaz Başvuru İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

IGDAŞ Doğalgaz abonelikleri için mülk sahibi olma, kiracı olma ve ticari abonelikler için evraklar ve güvence bedelleri farklılık göstermektedir.

Öncelikli olarak tüketim noktasının numarasının belgelenmesi gerekmektedir. Abonelik alınacak olan yerin tüketim numarası olması gerekmektedir.

Mal sahipleri için tapunun beyanı ve kiracı olma durumunda ise kira kontratının hazırlanması gerekmektedir.

Abonelik işlemlerinin diğer kişiler tarafından yapılması halinde vekaletname gerekmektedir. Vekaletin fotokopisi ve IGDAŞ Doğalgaz ibaresi yer almalıdır.

Yabancı uyruklu olan kimseler için ek belgeler istenmektedir. Göç idaresi tarafından verilmekte olan kimliğin beyanı bulundurulmalıdır. Tapu sahibi olmakta olan yapancı uyruklu kimseler içinse potansiyel vergi numarasının bulundurulması gerekmektedir.

Doğalgaz abonelikleri için sözleşmenin kabul edilmesi ve imzalanması gerekmektedir.

Abonelik sözleşmeleri için E-devlet ya da IGDAŞ Doğalgaz mobil uygulaması kullanılmaktadır.

Binaların merkezi sistem olması halinde apartman sakinlerinin çoğunluğu olan kararname gerekmektedir.

IGDAŞ Doğalgaz Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Abonelik işlemlerinde öncelikli olarak abonelik sözleşmesinin okunması ve onaylanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra ise güvence bedeli alınmaktadır. Güvence bedeli, güvence kapsamında faturaya yansıtılmaktadır.

Abonelik işlemleri arasında sözleşmenin iptal edilmesi de yer almaktadır. Bunun için gerekli belgeler arasında kimlik numarası ve geçmiş faturaların yer alması gerekmektedir.

Merkezi sistem olması halinde yönetimce alınan resmi evrakların içerisinde yer alması ve ibraz edilmesi işlemleri yer alır.

Mülk üzerine herhangi bir doğalgaz döşemesi olmaması halinde su ve elektrik tesisatının projeleri yer almalıdır.

Abonelik işlemlerinde ve gaz açma işlemlerinde randevulu bir sistem işlemektedir.

Kaçak ve uygunsuz kullanımlar için ceza ve yönetmeler yer alır. Herhangi bir kaçak kullanımlarında ya da uygunsuz kullanımlarında yönetmelik gereği işlemler yapılmaktadır.

Doğalgaz sisteminin döşenmesi için anlaşılan firmanın projeyi vermesi ve abonelik işlemlerinde sunulması gerekmektedir.

Abonelik işlemleri online olarak yapılmaktadır. Bunun dışında randevu sistemli çalışan bir düzenle birlikte abonelik açtırmak mümkündür. Abonelik işlemlerinde resmi bilgilerin yer alması ve bireylerin ya da vekalet verilen kişilerin yapabileceği işlemlerden oluşmaktadır.

Merkezi sistemler ve doğalgaz tesisatı bulunmayan mülkler farklı işlemleri uygulamalıdır. Ticari işyerlerinin abonelik işlemlerinde güvence bedeli ve evrak listesi değişmektedir. Abonelik sözleşmesi ve güvence bedellerin son işlemler olarak uygulanması gerekmektedir.