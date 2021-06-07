İşsizlik nedir? İşsizlik tanımı ve TDK sözlük anlamı  

İşsizlik kelimesinin genel anlamı işsiz kalma ve iş bulamama sorunu olarak geçmektedir. Ancak işsizlik kelimesinin ödev ya da bazı sınavlarda gerçek yani Türk Dil Kurumu sözlüğündeki özel haliyle bilinmesi istenebilir.

İşsizlik Nedir?

Gülük hayatta oldukça sık kullanılan ve insanlar tarafından yaygın olarak kullanılan bazı Türkçe kelimeler bulunuyor. Bu kelimelerden birisi olan işsizlik kelimesinin kökeni Türkçedir. İşsizlik kelimesi iki farklı şekilde TDK sözlüğünde açıklanmıştır. İlk olarak işsizlik kelimesi işsiz kalma ve iş bulamama durumu olarak açıklanıyor. İşsizlik kelimesinin TDK sözlüğünde yer alan cümle içinde örnek kullanımı ise şu şekildedir;

‘’Avrupa’da alınan tedbirlerle işsizlikten yüzde kaç müzisyen kurtulmuştur.’’

İşsizlik Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

Bazı kelimelerin ne demek olduğu bilinmiş olsa da tam olarak kelimelerin anlamını bilmek zordur. Kelimelerin tam anlamlarını öğrenmek için TDK sözlüğünden yardım almak gerekiyor. İşsizlik kelimesinin TDK sözlük anlamına bakıldığında bir iş yeri için durgunluk dönemi olduğu görülmektedir. Öte yandan işsizlik kelimesinin genel anlamında herkes tarafından bilinen basit açıklaması ise belirli süre iş bulamamak ve bir maddi gelire sahip olamamak gibi anlamlar yer almaktadır.