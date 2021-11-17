İşsizlik fonu nedir, kaç ay alınır? İşsizlik sigorta fonu geri ödemeli midir?

Haberin Devamı

İş akdinin bazı nedenlerden dolayı feshedilmesi, iş hayatında yaşanabilecek en kötü durumlardan biridir. Çünkü çalışarak elde edilen kazanç, yaşamın devamlılığı için gereklidir. Tam da burada, devlet tarafından, belirlenen şartları yerine getiren vatandaşlara işsizlik maaş ödemesi yapılıyor.

İşsizlik Fonu Nedir?

İşsizlik fonu, bir işyerinde çalışırken, çalışanın iş için gerekli çalışma yetenek, istek, sağlık ve yeterliliğine sahip olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmesi durumunda, uğradığı gelir kaybını kısmen de olsa karşılamak için kurulmuştur. Bu sayede işsiz kalan kişinin kendisinin ve aile fertlerinin de zor duruma düşmesi önlenir. İşsizlik fonu, devlet tarafından kurulur.

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır?

İşsizlik maaşı, gerekli şartları taşıyan kişiler 600 gün sigortalı olarak çalışan ve işsizlik sigortası primi ödeyen kişiler 180 gün (6 ay), 900 gün sigortalı olarak çalışanlar ise, 240 gün (8 ay), 1080 gün çalışanlar kişiler ise, 300 gün (10 ay) süre ile işsizlik maaşından yararlanabiliyor.

İşsizlik ödeneğinden faydalananlara maaş bağlanmasının yanı sıra farklı imkanlar da tanınıyor. Bu kişilerin, genel sağlık sigortası primleri de işsizlik sigortası fonu ile karşılanıyor. Bu sayede işsiz kalan kişiler ve bu kişinin bakmakla yükümlü oldukları kişiler, devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden işsizlik maaşı süresince ücretsiz yararlanabiliyor.

Haberin Devamı

İşsizlik maaşı alan kişilerin elde ettiği avantajlardan bir tanesi de İŞKUR tarafından kişiye yeniden kendine uygun iş bulma imkanı tanınmasıdır. İşsizlik maaşından yararlanacak olan kişilerin kanun gereği iş almaya hazır bir durumda olması gerekir. İşsizlik ödeneği başvurusunun yapılması ile birlikte kişinin iş arayan kaydı da yapılıyor. Bu sayede kişilerin işe yerleştirme, danışmanlık ve mesleki eğitim hizmetleri alması sağlanıyor.

İşsizlik Sigorta Fonu Geri Ödemeli Midir?

İşsizlik sigorta fonu, çalışanların kendi rızası ve kusuru olmadan işten çıkarılması sonucunda işsiz kalmaları durumunda zor durumda kalmalarını önlemek için kurulmuştur. Bu fon ile birlikte çalışanların hakları güvence altına alınmıştır. İşsizlik sigorta fonundan yararlanan kişiler, ödedikleri pirim süresine göre işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Bu süre boyunca işsiz kalan kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortası da bu fon ile karşılanır. İşsizlik sigorta fonundan karşılanan giderler için geri ödeme yapılmaz. Çalışanların maaşından zaten her ay işsizlik sigorta fonu için çalışırken kesinti yapılır.

Kimler İşsizlik Maaşından Yararlanabilir?

Haberin Devamı

İşsizlik maaşından yararlanabilmek için bazı şartları taşımak gerekir. Bu şartlar ise şunlardır;

Kendi kusuru ve isteği dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önce son 120 gün hizmet akdi bulunmak,

Hizmet akdinin feshedilmesinden önce son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemek.

Hizmet akdinin feshinden sonra en çok 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine elektronik ortamda ya da şahsen başvuruda bulunmak.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsizlik ödeneği başvuruları, başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği ise, işsizlere her ayın beşinde aylık olarak ödenir. Ödeme tarihini öne çekmek konusunda ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir. Sigortalı işsizler, Nüfus Cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödemelerini alabilirler.