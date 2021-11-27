İspanyolca Seni Seviyorum Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? İspanyolca Seni Seviyorum Kelimesinin Okunuşu Nedir

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Sevgi ifadesi günümüzde bütün dillerde 'seni seviyorum' cümlesidir. Bu cümlenin İspanyolca dilinde de karşılığı vardır. İspanyolca dilinde 'seni seviyorum' kelimesinin yazılışı ve söylenişi aynıdır.

İspanyolca Seni Seviyorum Ne Demek, Nasıl Denir ve Yazılır?

29 harften oluşan İspanyolca alfabesi, i, ü ve ö harfi dışında Türkçe ile aynı özelliklere sahiptir. Yazılışı ve okunuşu aynıdır. 'Seni seviyorum' cümlesi 'te quiero' şeklinde yazılır. Karşıdaki için 'seni seviyorum' anlamında kullanılan bir cümledir.

İspanyolca Seni Seviyorum Kelimesinin Okunuşu Nedir?

İspanya'nın ana dili olan İspanyolcada 'te quiero' cümlesi 'seni seviyorum' demektir. Bu cümlenin okunuşu ise ' De giero' şeklindedir. Okunuşu lehçe farklılığı gösterebilir ancak genel anlamda bu şekilde telaffuz edilen bir cümledir.