İspanyolca Renkler Ve Okunuşları Nelerdir? İspanyolca Renk İsimleri İle Yazılışları

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İspanyolca renkler de Türkçe de olduğu gibi tekil ve çoğul halde bulunduğu gibi dişil ve eril olarak da ayrılmaktadır. Dişil isimlerin ‘0’ ile eril isimlerin ise ‘a’ ile biten hali kullanılmaktadır. Bütün dillerde renkler benzer çağrışım yapmaktadır. Beğenilen ve yüksek tercih nedeni olan renkler farklılık göstermektedir. İspanyolca renklerin çağrışımlarına örnekler;

Gris: rocas – plomo - plata, Gri: Kayalar - kurşun - gümüş, morado: uva- mor: üzüm, blanco: papel– azucer - leche, beyaz: kağıt - şeker - süt, mavi: okyanus - gökyüzü verilebilmektedir.

İspanyolca Renkler ve okunuşları Nelerdir?

İspanyolca renkler ve okunuşları sizin için birlikte sunulmaktadır. İspanyolca renk; Color olarak yazılır, kolor olarak okunur. Sırasıyla renkler, yazılışı ve okunuşlarını görüyorsunuz.

Yazılış Okunuş Türkçesi



Color kolor renk

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Blanco Blanko Beyaz

Rojo Roho Kırmızı

Naranja Naranha Turuncu

Roza Rosa Pembe

Amarillo Amarilyo Sarı

Marron Marron Kahverengi

Morado morado mor

Voilata biolata eflatun

Azul asul mavi

Azul morino Asul morino lacivert

Beige beihe bej

Verde berde yeşil

Gris gris gri

Negro negro siyah

Plata plata gümüş

İspanyolca renkler, yazılış, okunuş ve Türkçe anlamlarına göre kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Global dünya vatandaşı olabilmenin en önemli etkenleri arasında bulunan dil farklılıkları yüzünden çoğu insan güçlük yaşamaktadır. Bu nedenle dünyanın bütün dilleri ve insanlarıyla iletişim kurabilmek için dillerini bilmek gerekmektedir. Renkler İspanyolca öğrenebilmenin yolunu açabilir, güvenli bir şekilde ve doğru kaynaklardan dil öğrenebilmenin önemi çok büyüktür. İspanyolca öğrenebilmek için de renklerden yardım alınabilmektedir. Renkler, ana ve ara renkler olarak da farklılık gösterebilmektedir. İspanyolca renklerin okunuşu - yazılışı ve Türkçe anlamı birlikte kolayca öğrenilmektedir.

İspanyolca Renk İsimleri ve Yazılışları

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İspanyolca renk isimleri ve yazılışları arasında en belirgin hal, isimlerin dişil ve eril halidir. Dişil isimler ‘o’ ile bitmektedir. Eril isimler ise ‘a’ ile bitmektedir. Örnekler;

Dişil Eril

Rojo Roja

Amarillo Amarilla

Blanco Blanka

Negro Negra

Morado Morada

Bilimsel olarak kanıtlanmış bir algı biçimi olan renk, ışığın gözün retinasına ulaştıktan sonraki yansımasından oluşmaktadır. Renk algısı, tercihi ve kullanımı herkes için farklılık gösterebilmektedir. İspanyolca öğrenebilmenin kolay yolu renklerle başlamak ve kendine hedef belirlemek olabilir. Bu her gün 20 kelime, 3 renk öğreneceğim şeklinde kendine söz vermek olabileceği gibi farklı hedefler de olabilir. Kararlı olmak dil öğrenmenin en önemli adımı olarak kabul edilmektedir.

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İspanyolca Popüler Renkler Hangileridir?

İspanyolca popüler renkler olarak bilinen; kırmızı: rojo, mavi: azul, sarı: amarillo, turuncu: naranja, kahverengi: morron, mor: morado, siyah: negro ve beyaz: blanco’ dur. Kullanım amacı, yeri ve algılanış biçimiyle kişiler üzerinde renkler çok büyük önem taşımaktadır. Her yaştan insan için renkler öğrenim aşamasında yoğun olarak kullanılmaktadır. Hem görsel hem zihinsel olarak etkileyici renklerden hayatın her alanında faydalanılmaktadır. İspanyolca renkler, okunuşu, yazılışı ve Türkçe ifadesiyle bütün olarak kolayca öğrenilebilmektedir. Ancak akılda kalıcı olabilmesi için çeşitli teknik ve metotlar uygulanmaktadır. İspanyolca renkler, okunuşları ve yazılışları konusunda önemli bir kaynak olarak derlemiş bulunuyoruz.