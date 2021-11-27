İspanyolca Renkler Ve Okunuşları Nelerdir? İspanyolca Renk İsimleri İle Yazılışları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçekin kararı sonrası tepkiBeşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçek'in kararı sonrası tepki#Beşiktaş
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Ünlü şarkıcıdan korkutan haber Hastaneye kaldırıldıÜnlü şarkıcıdan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı#Zerrin Özer
Sergen Yalçından Giresunspor sonrası flaş sözler: Çözüm bulamıyoruzSergen Yalçın'dan Giresunspor sonrası flaş sözler: "Çözüm bulamıyoruz"#Beşiktaş
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
Türkmenistanda tarihi gün İmzalar atıldı... Erdoğandan flaş mesajlarTürkmenistan'da tarihi gün! İmzalar atıldı... Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki Kılıçdaroğlunun trolleri bu açıklamaya da saldıracakBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracak'#İçişleri Bakanı
İngilterede yeni varyant alarmı Kırmızı listeye 4 ülke daha eklendiİngiltere'de 'yeni varyant' alarmı! Kırmızı listeye 4 ülke daha eklendi#Koronavirüs
Bu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşimBu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşim#Trafik Kazası
Kahroldular 13 yaşındaki Timurdan haber yokKahroldular! 13 yaşındaki Timur'dan haber yok#Timur Nuri
En dayanıklısı Özlem Tekin çıktıEn dayanıklısı Özlem Tekin çıktı!#Doğa İle İç İçe Yaşayan Ünlüler
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

İspanyolca Renkler Ve Okunuşları Nelerdir? İspanyolca Renk İsimleri İle Yazılışları

İspanyolca Renkler Ve Okunuşları Nelerdir İspanyolca Renk İsimleri İle Yazılışları

İspanyolca renkler ve okunuşları, kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Renk, bir algılama biçimidir. Gözün retinasına farklı biçimlerde ulaşmasından meydana gelmektedir. Maddelere çarpan ışığın bir kısmının yansımayla açığa çıkıp bir kısmının kaybolmasıyla da renklerin tonları ortaya çıkmaktadır. Gerçekte renksiz olan cisimler ışığın gözün retinasında oluşturduğu yansıma sayesinde renkli görülmektedir. İspanyolca öğrenmek için renkler önemli bir başlangıç olabilir. İspanyolca renkler ve okunuşlarını tüm detayları ile sizin için derledik.

Haberin Devamı

 İspanyolca renkler de Türkçe de olduğu gibi tekil ve çoğul halde bulunduğu gibi dişil ve eril olarak da ayrılmaktadır. Dişil isimlerin ‘0’ ile eril isimlerin ise ‘a’ ile biten hali kullanılmaktadır. Bütün dillerde renkler benzer çağrışım yapmaktadır. Beğenilen ve yüksek tercih nedeni olan renkler farklılık göstermektedir. İspanyolca renklerin çağrışımlarına örnekler;

 Gris: rocas – plomo - plata, Gri: Kayalar - kurşun - gümüş, morado: uva- mor: üzüm, blanco: papel– azucer - leche, beyaz: kağıt - şeker - süt, mavi: okyanus - gökyüzü verilebilmektedir. 

 İspanyolca Renkler ve okunuşları Nelerdir? 

 İspanyolca renkler ve okunuşları sizin için birlikte sunulmaktadır. İspanyolca renk; Color olarak yazılır, kolor olarak okunur. Sırasıyla renkler, yazılışı ve okunuşlarını görüyorsunuz. 

 Yazılış              Okunuş                      Türkçesi

 Color  kolor                           renk

Haberin Devamı

 Blanco             Blanko Beyaz

 Rojo                Roho               Kırmızı

 Naranja           Naranha Turuncu

 Roza    Rosa               Pembe

 Amarillo          Amarilyo                     Sarı

 Marron           Marron Kahverengi

 Morado          morado           mor

 Voilata           biolata eflatun

 Azul                asul                mavi

 Azul morino Asul morino lacivert

 Beige              beihe bej

 Verde  berde                          yeşil

 Gris                 gris                              gri

 Negro              negro                          siyah

 Plata                plata                            gümüş 

 İspanyolca renkler, yazılış, okunuş ve Türkçe anlamlarına göre kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Global dünya vatandaşı olabilmenin en önemli etkenleri arasında bulunan dil farklılıkları yüzünden çoğu insan güçlük yaşamaktadır. Bu nedenle dünyanın bütün dilleri ve insanlarıyla iletişim kurabilmek için dillerini bilmek gerekmektedir. Renkler İspanyolca öğrenebilmenin yolunu açabilir, güvenli bir şekilde ve doğru kaynaklardan dil öğrenebilmenin önemi çok büyüktür. İspanyolca öğrenebilmek için de renklerden yardım alınabilmektedir. Renkler, ana ve ara renkler olarak da farklılık gösterebilmektedir. İspanyolca renklerin okunuşu - yazılışı ve Türkçe anlamı birlikte kolayca öğrenilmektedir. 

 İspanyolca Renk İsimleri ve Yazılışları 

Haberin Devamı

 İspanyolca renk isimleri ve yazılışları arasında en belirgin hal, isimlerin dişil ve eril halidir. Dişil isimler ‘o’ ile bitmektedir. Eril isimler ise ‘a’ ile bitmektedir. Örnekler;

 Dişil    Eril

 Rojo     Roja

 Amarillo Amarilla

 Blanco Blanka

 Negro Negra

 Morado          Morada 

 Bilimsel olarak kanıtlanmış bir algı biçimi olan renk, ışığın gözün retinasına ulaştıktan sonraki yansımasından oluşmaktadır. Renk algısı, tercihi ve kullanımı herkes için farklılık gösterebilmektedir. İspanyolca öğrenebilmenin kolay yolu renklerle başlamak ve kendine hedef belirlemek olabilir. Bu her gün 20 kelime, 3 renk öğreneceğim şeklinde kendine söz vermek olabileceği gibi farklı hedefler de olabilir. Kararlı olmak dil öğrenmenin en önemli adımı olarak kabul edilmektedir. 

Haberin Devamı

 İspanyolca Popüler Renkler Hangileridir? 

 İspanyolca popüler renkler olarak bilinen; kırmızı: rojo, mavi: azul, sarı: amarillo, turuncu: naranja, kahverengi: morron, mor: morado, siyah: negro ve beyaz: blanco’ dur. Kullanım amacı, yeri ve algılanış biçimiyle kişiler üzerinde renkler çok büyük önem taşımaktadır. Her yaştan insan için renkler öğrenim aşamasında yoğun olarak kullanılmaktadır. Hem görsel hem zihinsel olarak etkileyici renklerden hayatın her alanında faydalanılmaktadır. İspanyolca renkler, okunuşu, yazılışı ve Türkçe ifadesiyle bütün olarak kolayca öğrenilebilmektedir. Ancak akılda kalıcı olabilmesi için çeşitli teknik ve metotlar uygulanmaktadır. İspanyolca renkler, okunuşları ve yazılışları konusunda önemli bir kaynak olarak derlemiş bulunuyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising