İspanyolca İyi Geceler Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? İspanyolca İyi Geceler Kelimesinin Okunuşu Nedir

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Gecenin başlaması ile birlikte insanlar ayrılırken 'iyi geceler' der. İspanyollar da aynı şekilde 'iyi geceler' der. Yazılışı ve söylenişi Türkçede olduğu gibi İspanyolca dilinde de aynıdır.

İspanyolca İyi Geceler Ne Demek, Nasıl Denir ve Yazılır?

İyi geceler, gecenin hayırlı geçmesi için söylenen bir sözdür. İspanyolca 'buenas noches' iyi geceler demektir. Buenas, İspanyolcada 'iyi' anlamına gelmektedir. Birçok kelimede tamlama olarak kullanılan bir kelimedir. Noches kelimesi de 'geceler' anlamında kullanılan bir kelimedir. Bu iki kelime 'iyi geceler' anlamında kalıplaşmış bir kelimedir.

İspanyolca İyi Geceler Kelimesinin Okunuşu Nedir?

Buenas Noches, İspanyolcada 'iyi geceler' demektir. Bu kelime grubunun okunuşu ise 'buenas nochez' şeklindedir. Lehçe farklılığı bu kelimenin okunuşu değiştirebilir.