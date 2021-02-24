Ismarlama Hac Hac Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri çoğu zaman ders niteliği kimi zaman ise bir cevap olarak kullanılıyor. Günümüzde dahi hala etkisini kaybetmeyen bazı atasözleri toplum içinde derin bir yer edinmiş ve hemen hemen her kesim için kullanıma uygundur. Manası derin ve öğüt niteliğindeki atasözlerinin anlamlarını sizin için derledik.
Bazı insanlar kendi işlerini yapması için sürekli olarak birilerini yönlendirme eğilimindedirler. Bazı durumlarda bu konu onları kurtarsa da bazı durumlarda ise istedikleri sonucu alamazlar. İşte böyle durumlarda derin manalı ve cevap niteliğinde bir atasözü dikkat çekiyor. Ismarlama hac hac olmaz denilerek kendi işini kendin yap şeklinde bir uyarı ve haline yakınan kişiye cevap oluyor. Kısacası atasözleri içinde bulunduğunuz durumu izah etmek için altın cümle olarak tercih edilebilir.
Ismarlama Hac Hac Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bu atasözü bize kendi işini kendin yap anlamını taşıyor. Başkalarının bizim adımıza yaptığı işlerden istenilen düzeyde verim alınamayacağını vurguluyor.
Ismarlama Hac Hac Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Hasatta buğday istiyorsan ekimini kendin yap çünkü ısmarlama hac hac olmaz.