MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Islanmışın Yağmurdan Korkusu Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Islanmışın Yağmurdan Korkusu Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 24.02.2021 - 04:07 | Son Güncelleme:

Islanmışın Yağmurdan Korkusu Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Islanmışın Yağmurdan Korkusu Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Abone Olgoogle-news

Türkçede oldukça fazla atasözü vardır. Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz atasözü de bunlardan bir tanesidir. Çoğu atasözü insanlar tarafından sıklıkla kullanılsa da bazı atasözleri çok fazla bilinmez. Bu da çok bilinmeyen atasözlerinden bir tanesidir. Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz atasözü ne demek, ıslanmışın yağmurdan korkusu olmaz atasözü cümle içinde nasıl kullanılır? İşte, tüm detaylar.

Bazı zorluklar yaşamış, görmüş geçirmiş insanların sıkıntılar karşısında korkusu yoktur. Çünkü bu sıkıntıları da aşacaklarını bilirler. Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz atasözü de bu amaçla kullanılmaktadır. Bu atasözünün anlamını iyi bir şekilde kavrayarak cümle içinde kullanabilirsiniz.

 Islanmışın Yağmurdan Korkusu Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bir kişi çeşitli zarar görmüşse ve bu zararlardan bir şekilde kurtulmuşsa hayatta başına gelecek zararlardan da korkmaz. Daha önce karşılaştığı zorlukların üstesinden geldiğinde bir daha bu zorluklarla karşılaştığında daha tecrübeli olur ve bu sıkıntılardan kurtulacağını bilir. Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz atasözü de bu durumu anlatan bir atasözüdür.

 Islanmışın Yağmurdan Korkusu Olmaz Atasözünün cümle İçinde Kullanımı

 Beni bu dertlerin yıkacağını düşünme, ıslanmışın yağmurdan korkusu olmaz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi