Islanmışın Yağmurdan Korkusu Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazı zorluklar yaşamış, görmüş geçirmiş insanların sıkıntılar karşısında korkusu yoktur. Çünkü bu sıkıntıları da aşacaklarını bilirler. Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz atasözü de bu amaçla kullanılmaktadır. Bu atasözünün anlamını iyi bir şekilde kavrayarak cümle içinde kullanabilirsiniz.

Islanmışın Yağmurdan Korkusu Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir kişi çeşitli zarar görmüşse ve bu zararlardan bir şekilde kurtulmuşsa hayatta başına gelecek zararlardan da korkmaz. Daha önce karşılaştığı zorlukların üstesinden geldiğinde bir daha bu zorluklarla karşılaştığında daha tecrübeli olur ve bu sıkıntılardan kurtulacağını bilir. Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz atasözü de bu durumu anlatan bir atasözüdür.

Islanmışın Yağmurdan Korkusu Olmaz Atasözünün cümle İçinde Kullanımı

Beni bu dertlerin yıkacağını düşünme, ıslanmışın yağmurdan korkusu olmaz.