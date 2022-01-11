İskelet sisteminin görevleri nelerdir? Maddeler halinde vücuttaki fonksiyonu

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Canlılarda kemiklerden meydana gelen eklem ve bağlar ile birleştirilmiş bazı kaslar ile sarılı olan yapıya iskelet sistemi adı verilmektedir. Biyolojide canlı organizmaya fiziki destek veren, iç organların zarar görmesini engelleyen minerallerden meydana gelen organdır şeklinde tanımlanmaktadır.

İskelet Sisteminin Görevleri Nelerdir?

İskelet sisteminde dört farklı kemik bulunmaktadır. Bunlar uzun, kısa, yassı ve düzensiz kemiklerdir. Uzun kemikler vücudun kol ve bacak iskeletinde yer almaktadır. Boyları kalınlıkları ve genişliklerine göre daha fazla olmaktadır. Kısa kemikler ise omurga ve bilek kısmında yer almaktadır. Kısa kemiklerin uzunlukları kalınlığı ve genişliğine hemen hemen eşittir. Son olarak yassı kemikler ise baş, omuz arkası ve kalçada bulunan kemiklerdir. Yassı kemiklerin uzunlukları genişliğine ve kalınlığına göre daha fazla olmaktadır.

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İskelet sisteminin vücutta diğer sistemler gibi bazı görevleri bulunmaktadır. İskeletin en önemli görevi vücudun biçimini vermesidir. İnsan bedeni de bu sistemdeki eklemler ve kaslar sayesinde hareket edebilmektedir. Ayrıca iskelet sistemi vücutta dengeyi de sağlamaktadır. Kişilerde yürümeyi ve hareket etmeyi kolaylaştırmaktadır.

İskelet sisteminde 5 farklı organ bulunmaktadır. Bu organlar ve görevleri şunlardır:

- Köprücük kemiği: Omuz eklemlerinin ön kemiğini oluşturan bu kemik yatay konulmuş ve S harfine benzer şekilde bükülmüş bir kemiktir.

- Göğüs kemiği: 16 santimetre ve 18 santimetre aralığında uzunluğu bulunmaktadır. Yukarı tarafta ucu arkada ve daha geniş, alt kısımdaki ucu ise dar ve simetriktir.

- Kürek kemiği: Vücutta omuz eklemlerinin arka kemiğini oluşturmaktadır.

- Kol Kemiği: Uzun kemiklerden birisi de kol kemiğidir. Kol kemiğinin eklemli iki ucu bulunmaktadır.

- Kaburgalar: Yağ gibi ve yassıdır. Şerit halinde bulunur. Göğüs boşluğunun büyük bir kısmını kaplamaktadır.

Maddeler Halinde Vücuttaki Fonksiyonu

İskelet sistemi pek çok önemli fonksiyona hizmet etmektedir. Özellikle en önemli fonksiyonu vücuda destek ve koruma vermesidir. Vücut için kan üreten iskelet sistemi mineral depolamaktadır. Ortalama olarak bir yetişkinin iskeletinde 206 kemik bulunmaktadır. Kemik sayısı, sayımı tüketmek için kullanılan yönteme göre de değişkenlik göstermektedir.

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İskelet sistemi doku ve organların kendilerine bağladığı bir çerçeve görevi görmektedir. Özellikle hayatı organların koruyuculuğu için bu sistem çok önemlidir. Uzun kemiklerde yer alan kemik iliğinin iki farklı özelliği bulunmaktadır. Sarı iliğin yap baz dokusu bulunmaktadır. Açlık esnasında vücut enerji için sarı ilikteki yağı kullanmaktadır. Bazı kemiklerin ise kırmızı iliği karaciğer tarafından parçalanan mevcut hücrelerini yerine almak için yaklaşık olarak 2.6 milyon kırmızı kan hücresi olan kan hücresi üretimi için önemli bilgi olmaktadır.

İskelet sisteminin vücuttaki fonksiyonları şunlardır:

-Vücuda biçimini iskelet vermektedir.

- İskelet sistemi ile dik durulması sağlanır.

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- İnsanlar bu eklem ve kasla aracılığın ile hareket edebilmektedir.

- Denge kontrolünü sağlar.

- Yürümeyi ve hareket etmeyi kolaylaştırır.

- kan hücresi üretimi iskelet sistemi sayesinde yapılmaktadır.

- İskelet sistemi insanları dışarıdan gelecek zarara karşı koyulmaktadır.

- Organ ve kaslar iskelet sistemine tutunarak oldukları yerde bulunmamaktadır.

İskelet sisteminin olmaması durumunda vücut bir et yığını olurdu. İnsanlar hareket edemezlerdi. Eğer vücutta iskelet sistemi olmaz ize vücut dış etkenlere karşı korunamaz ve kan hücresi üretmezdi. Buna göre vücut şekli bu sistemden alınmaktadır.