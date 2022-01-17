İse edat mı bağlaç mı? Hangisi olduğunu nasıl anlarız? (TDK)

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İse kelimesi edat değil bağlaçtır.

İse Kelimesi Edat mı, Bağlaç mı?

İse kelimesi bağlaç olarak kullanılmaktadır. Edat olan kelimeler tek başına anlam ifade etmese de cümle içinde kullanıldığında cümlenin anlamını değiştirir. İse kelimesi cümle içerisinde kullanıldığında herhangi bir anlam değişikliği yaşanmadığı için bağlaç kategorisindedir.

İse Kelimesinin Edat mı, Bağlaç mı Olduğu Nasıl Anlaşılır?

İse bağlacı genel olarak edatla karıştırılmaz ise bağlacı bazı zamanlarda ek fiil ile karıştırılabilmektedir. İse kelimesinin bağlaç olduğunu anlamanın en kolay yolu ise kelimesini cümleden çıkartmaktır. Cümleden ise çıkınca anlam değişmiyorsa ise kelimesi bağlaç olarak kullanılmıştır.