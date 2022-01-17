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İse edat mı bağlaç mı? Hangisi olduğunu nasıl anlarız? (TDK)

#Araştırma#İse#İse Edat Mı
İse edat mı bağlaç mı Hangisi olduğunu nasıl anlarız (TDK)

Türkçede birçok ek olması insanların kafasını fazlasıyla karıştırmaktadır. Cümlelere kelimelere gelen kelimeler veya eklerin edat mı bağlaç mı olduğu bazen anlaşılamamaktadır. İse kelimesi de bazı durumlarda ne olarak kullanıldığı bilinmemektedir. İse kelimesi edat mıdır bağlaç mıdır? İse kelimesinin edat mı bağlaç mı olduğu nasıl anlaşılır? Sizler için ise kelimesinin edat mı bağlaç mı olduğunu detayları ile derledik.

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İse kelimesi edat değil bağlaçtır.

 İse Kelimesi Edat mı, Bağlaç mı?

 İse kelimesi bağlaç olarak kullanılmaktadır. Edat olan kelimeler tek başına anlam ifade etmese de cümle içinde kullanıldığında cümlenin anlamını değiştirir. İse kelimesi cümle içerisinde kullanıldığında herhangi bir anlam değişikliği yaşanmadığı için bağlaç kategorisindedir.

 İse Kelimesinin Edat mı, Bağlaç mı Olduğu Nasıl Anlaşılır?

 İse bağlacı genel olarak edatla karıştırılmaz ise bağlacı bazı zamanlarda ek fiil ile karıştırılabilmektedir. İse kelimesinin bağlaç olduğunu anlamanın en kolay yolu ise kelimesini cümleden çıkartmaktır. Cümleden ise çıkınca anlam değişmiyorsa ise kelimesi bağlaç olarak kullanılmıştır.

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