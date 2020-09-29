İşaret Dili nedir? İşaret Dili nasıl öğrenilir? İşaret Dili eğitimi hakkında bilgiler

İşaret dilleri, kendi dil bilgisi olan tam teşekküllü doğal dillerdir. İşaret dilleri evrensel değillerdir ve bu yüzden birbirleri ile karşılıklı olarak anlaşılamazlardır. Ancak işaret dilleri arasında benzerlikler de bulunmaktadır.

İşaret Dili Nedir?

Dil bilimciler hem sözlü hem de yazılı iletişimi doğal dil türleri olarak görmektedirler. Bu hem soyut, uzun süreli bir yaşlanma süreciyle ortaya çıktığı hem de titiz bir planlama olmaksızın zaman içinde geliştiği anlamına gelmektedir. İşaret dili, sözsüz bir iletişim türü olan beden dili ile karıştırılmamalıdır.

Sağır toplulukların bulunduğu her yerde, işaret dilleri kullanışlı olarak gelişmiştir ve yerel sağır kültürlerin çekirdeğini oluşturmuşlardır. Şu anda dünya çapında kaç işaret dilinin bulunduğu belirsizdir. Her ülkenin genellikle kendi ana işaret dili ve bazı ülkelerin birden fazla işaret dili bulunmaktadır. Bazı işaret dilleri bir çeşit yasal tanınma elde ederken diğer işaret dillerinin hiçbir statüsü bulunmamaktadır.

Dil bilimciler doğal işaret dillerini kendilerinin öncüsü olan veya onlardan türetilen diğer sistemlerden öğrenilen işaret dilleri olarak sınıflandırmaktadırlar. Buna örnek olarak konuşulan diller içindeki manüel kodlar, ev işareti ve bebek işaretleri verilebilmektedir.

İşaret Dili Nasıl Öğrenilir ve Eğitimi Nasıldır?

İşaret dilini öğrenmenin ilk akla gelen yolu ders almaktır. Eğer işaret dili öğrenilmek isteniyorsa ders alarak öğrenmek en iyi yollardan bir tanesidir. Genellikle halk eğitim merkezleri veya diğer halk eğitim merkezleri gündüz veya gece dersleri sunmaktadır. Nitelikli işaret dili öğretmenleri, işaret dili yeterlilikleri için çalışmaya yardımcı olabilirler. Buna ek olarak sınıflar yeni insanlarla tanışmak için ve işaret dilini yüz yüze görmek için harika bir olanak sağlamaktadır.

İşaret dili öğrenmenin bir diğer yolu da çevrimiçi sınıflarda ders almaktır. Bu çevrimiçi derslerde en çok u-kullanılan uygulama Zoom’dur. Bir sınıfta olmak, farklı insanlarla pratik yapma imkânı sağlamaktadır. Eğer işaret dili yeterliliği bir iş imkânı sağlıyorsa iyi bir yatırım olarak da kabul görmektedir.

İşaret dilini öğrenmenin bir başka yolu ise özel, nitelikli bir işaret dili öğretmeni tutmaktır. İşaret dili bu sayede daha hızlı bir şekilde öğrenilebilmektedir. Buna ek olarak bire bir oturumlar halinde yapılan kurslar veya daha küçük gruplarla işlenen dersler de tercih edilebilir. Eğer kalabalık bir sınıf ortamında öğretmenin yeterli gelmediği düşünülürse, özel öğretmen daha yararlı olacaktır.

İşaret dili öğrenmek için sunulan bir başka öneri ise video izlemek. Önceden kaydedilmiş ders niteliğindeki videolar işaret dilini öğrenmek için faydalı birer araçtır. Bazı kuruluşlar, özellikle dili doğru bir şekilde öğretebilmek için videolar oluşturmaktadır.

İşaret Dili Hakkında Genel Bilgiler

İşaret dillerinin bir şekilde konuşulan dillere bağlı olduğuna dair yaygın bir yanlış kanı vardır. İşaret dili ve sözlü diller arasındaki işlemede bulunan benzerlikler bu kanının yer etmesine neden olmuştur. Tüm işaret dilleri, tüm doğal diller gibi, kendilerini kullanan kişiler tarafından geliştirilmektedir.

Bir işaret dili geliştikçe, tıpkı tüm dillerin iletişim halinde oldukları diğer dillerden ödünç aldığı gibi bazen konuşulan dillerden ödünç ögeler alır. İşaret dilleri, konuşma dillerinden nasıl ve ne kadar öge ödünç aldıklarına göre değişir. Birçok işaret dilinde, işaretli iletişimde, harfleri heceleyerek konuşulan bir dilden bir kelime ödünç almak için parmakla yazım kullanılabilmektedir.

Bu durum en yaygın olarak kişilerin ve yerlerin özel isimleri için kullanılmaktadır. Buna ek olarak bazı dillerde o anda özel bir işareti olmayan kavramlar için de kullanılmaktadır.