İş Sözleşmesi Türleri Nelerdir? Toplu Ve Tipik İş Sözleşmesi Türleri Nelerdir?

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4857 sayılı İş Kanunu'nun ikinci bölümünde iş protokolü türleri konu edilmektedir. Sözleşme türleri, mevcut tanımları ve uyulması gerekli olan durumlar sıralanmaktadır. İş protokolü ya da sözleşmesi özel bir şekle tâbi olmamaktadır. İşveren ve işçi kanun hükümlerinde olan sınırlandırmaları göz ardı etmeden bu hükümlere kendilerine uygun protokol imzalayabilmektedirler.

İş Sözleşmesi Nedir?

İşçinin ve işverenin arasında imzalanan, işçinin çalışabilmeyi işverenin ise ücret ödemeyi kabul ettiği sözleşmeye iş sözleşmesi adı verilmektedir. İş protokolleri belirli ya da belirsiz süreli yapılmaktadır. Bu protokoller çalışma şekilleri açısından tam süreli ya da kısmî süreli, deneme süreli veya diğer çeşitlerde de oluşturulabilmektedir. Unutulmaması gereken esas mesele, bir seneden uzun vadeli sözleşmelerin yazılı bir biçimde yapılması zorunlu tutulmaktadır.

İş Sözleşmesi Türleri Nelerdir?

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İş sözleşmeleri çalışma biçimleri açısından tam süreli ya da kısmî süreli yahut deneme süreli veya öbür türde oluşturulabilmektedir. Genel olarak iş sözleşmesi türleri şu şekilde ifade edilmektedir:

Belirli süreli sözleşme

Belirsiz süreli sözleşme

Kısmı zamanlı ya da part-time sözleşme

Çağrı üzerine çalışma sözleşmesi

Deneme süreli sözleşme

Takım sözleşmesi ile oluşturulan sözleşme

Şeklinde sıralanmaktadır.

Belirli Süreli Sözleşme Nedir?

Belirli süreli protokol, iş kanununda; belirli bir işin tamamlanması ya da belli bir olgunun meydana gelmesi gibi objektif şartlara bağlı şekilde işveren ile işçinin arasında yazılı biçimde yapılan protokol belirli süreli iş sözleşmesi biçiminde tanımlanmaktadır.

Belirsiz Süreli Sözleşme Nedir?

Hangi tarih boyunca sona ereceği belirlenmemiş protokollere belirsiz süreli iş sözleşmesi adı verilmektedir. Sözleşmenin imzalanmış olduğu tarihten itibaren geçerli sayılan bu protokolün ıslak imzalı örneği ise işçiye verilmelidir. Belirsiz süreli iş protokolünde herhangi bir sebepten fesih olur ise bu durum karşı tarafa tam süresinde ve fesihten önce bildirilmesi gerekmektedir. Fesih bildirimi gerçekleştirmeyen taraf ise ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmaktadır.