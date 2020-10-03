İş kazası bildirimi nasıl yapılır? İş kazası bildirim süresi ne kadar?

İş kazası bildirimi yapmak isteyen bireyler, çalışmakla bağlı olduğu kurum ve mevzuat haklarına göre bu işlemi belirli bir süreçte işletebilmektedir. Ancak bunun haricinde iş kazası hükmü altında toplanan eylemler, ortak bir buluşma noktasında 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çerçevesinde değerlendirilmektedir.

İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır?

İş kazası bildirimi yapabilmek adına öncelikle, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu altında bulunan, hangi işlevsel eylemlerin iş kazasında statüsüne girdiğini ilk olarak bilmeniz gerekmektedir. İş kazası sigortalı olarak bir iş yerinde bulunduğu sırada; sigortalının işvereni tarafından asli işi dışında başka bir yere gönderilerek çalıştırılması; sigortalının işvereni hükümleri çerçevesinde yürütmüş olduğu işi nedeniyle; sigortalının işveren dahilinde ve emrinde işini gerçekleştirmek üzere işveren tarafından sağlanan taşıtla, işin yapıldığı esnada gidiş veya gelişinde bedenen veya ruhen yaşamış olduğu özre uğratan bir durumda; emziren bir kadın çalışanın, bebeğine süt vermek için ayrıldığı zamanlar, iş kazası olarak tanımlanır.

Tüm bu olaylar dahilinde, işçi ve işveren arasında yaşanan ve iş kazası olarak geçen bir durumda, iş kazası bildirimi yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan bu bildiri sayesinde işyerinin alacağı cezai kapsamın önlenmesi sağlanır. Hem de ülke çapında yapılan işyeri değerlendirilmelerinde bu husus önemli bir katkı sunar. İş kazası bildirimi yapabilmek için, Sosyal Güvenlik Kurumu'na elektronik veya doğrudan başvuru yapma hakkı bulunmaktadır.

İş Kazası Bildirim Süresi Ne Kadar?

İş kazalarındaki bildirim süresi üç iş günü kadardır. Yani kişi veya kişiler iş kazasının meydana gelmesinden sonraki ilk üç gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmak zorundadır. Bu hüküm yerine getirilmediği takdirde tüm işlemler boşa gitmiş olacaktır. Bunun haricinde iş bildirimi süresi içinde, günlük bildirim süresine dahil olmayan bazı günlerde bulunmaktadır. Böyle bir durumda işyerlerinin resmi tatil olarak belirlediği cumartesi ve pazar günü bildirim süresi içerisinde yer almamaktadır.

İş bildirim süresinin Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine bildirilmesine karşın bazen iş kazasının gerçekleştiği günde dahil edilebilmekte ve böyle bir durumda cezai işlem uygulanabilmektedir. Bu durumun gerçekleşmesine karşılık, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 13. maddesi gereği işveren veya işçiye gerekçe gösterilerek, cezai işleme itiraz etme hakkı doğmaktadır.