İş İnsanın Aynasıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İş İnsanın Aynasıdır, bir insanın nasıl bir kişilikte olduğunun, yaptığı işlerden anlaşılabileceğini anlatan bir atasözüdür.

İş İnsanın Aynasıdır atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir insanın nasıl bir kimse olduğu, bitirdiği işlerden anlaşılır, manasında söylenen bir atasözüdür.

Bir insanın yapacağı işteki kullandığı malzemeler, o işi yapış şekli ve nihayetinde tamamladığı işin kendisi, o kişinin karakteristik özelliklerini yansıtır. Yapılan iş ne kadar kusursuz ve mükemmelse, o kişinin, işini ciddiye aldığını ve sorumluluk sahibi olduğunu gösterir.

İşini doğru, tam ve eksiksiz yapan kişiler, kendi özellikleri hakkında bilgi de vermiş olurlar. İşini kötü, baştan sağma, eksik ve yanlış yapan kişiler ise bilgisiz, özensiz, vurdumduymaz özelliklerini, işine yansıtmış olanlardır.

İş İnsanın Aynasıdır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Marangoz ustası öyle bir dolap yapmış ki, iş insanın aynasıdır dedirtiyor.

- Öğretmenimiz Aylin’in ödevini görünce, iş insanın aynasıdır, dedi.