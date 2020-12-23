İş Analisti nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? İş Analisti olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Ürün veya hizmet ile beraber projelerin etkin bir şekilde gerçeğe dönüşebilmesi için, iş analisti ön plana çıkar. Görevler içerisinde farklı çalışmalar bulunur ve bu çalışmalar birçok firma için büyük bir öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı oldukça ilgi çeken ve araştırılan meslek grupları içerisinde yer alıyor.

İş Analisti Nedir?

Kurum ya da kuruluşların iş süreçlerini değerlendiren, iyileştiren, eksik kısımları ortaya çıkararak raporlama yapan ve çözümler üreterek faaliyetler sürdüren kişiye iş analisti denir. Ele alınacak olan herhangi bir proje konusunda tüm unsurları kapsamlı biçimde ele alır ve sürecin sorunsuz biçimde tamamlanmasına olanak verir.

İş Analisti Ne İş Yapar?

Genel olarak iş analisti herhangi bir firma adına sektörel bazda projelerin ya da programların ihtiyaçlarını belirler. Bunları yapabilmek için aldığı eğitim üzerinden bilgi ve becerisini ön plana çıkarır. Daha sonra bunları yöneticilere ya da patronlara sunar. Aynı zamanda teknik çözümler sunmak ve firmanın daha iyi noktalara gelebilmesi için çalışmalar gerçekleştirmek yine iş analisti görevleri arasında yer alır.

İş Analisti Nasıl Olunur?

İş analisti olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren belli bölümlerinden lisans mezunu olmak gerekir. Bu bölümler içerisinde matematik, bilgisayar, işletme mühendisleri ile beraber endüstri mühendislikleri yer alır. Aynı zamanda istatistik bölümleri ile beraber yönetim bilişim sistemleri de ön plana çıkar. Tabii bunun yanı sıra belli başlı bazı niteliklere sahip olmak da önemlidir.

- Matematiksel beceriler

- Analitik düşünme ve yetenek

- Etkin bir İletişim becerisi

- Organizasyon ile planlama becerisi

- Problemler karşısında akılcı çözüm yöntemleri sunma

- Ekip çalışmasına yatkın olma

- İş süreçleri açısından metodoloji ve yöntemler noktasında bilgili olmak

İş Analisti Olma Şartları Nelerdir?

Öncelikle iş analisti olabilmenin temelinde gerekli olan üniversite bölümleri 4 yıllık Lisans mezunu olmak gelir. Tabii sadece bununla sınırlı değildir. Aynı zamanda bu alana yeteneğin olması da büyük bir öneme sahiptir. Özellikle matematik ve analitik düşünce yapısının mutlaka kişide gelişmiş olması gerekir. Yazılı ve sözlü İletişim becerisi, hızlı çözüm üretme ve planlama gibi birçok unsur söz konusudur.

İş Analisti Görevleri Nelerdir?

Bilişim ve teknolojileri konusunda bir köprü görevi gören ve firmalar için büyük öneme sahip olan iş analisti, pek çok farklı görevi üstlenir.

- İşletme fonksiyonlarını incelemek suretiyle sektör adına bilgi toplamak ve hedefleri belirlemek

- Proje konusunda ekibi ve bütçeye oluşturmak

- İş akışı çizelge ile beraber diyagram oluşturma işlemi sağlamak

- Farklı problemler için akılcı çözüm yöntemleri bulmak ve raporlama

- Birçok proje ve planlama ile beraber tasarımlar konusunda analiz gerçekleştirmek

- Satın alma, operasyon, dağıtım, envanter ve daha pek çok alan içinde denetim gerçekleştirmek

İş Analisti Maaşları Ne Kadar?

İş analisti maaşları 5000 TL ile 7000 TL arasında farklılık gösterebilmektedir. Bu maaşlar firmadan firmaya ve sektörel çalışmaya bağlı olarak hesaplanır. Ancak genel olarak ise ortalama ele alındığında 5900 TL gibi bir maaş aylık olduğunu söylemek mümkün.

İş Analisti İş İmkanları Nelerdir?

Birbirinden farklı firmalar kapsamında sektörel açıdan projede ve planların sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için, her firmanın iş analisti ne ihtiyacı olur. Akla gelebilecek birçok firma üzerinden iş analisti iş imkanı bulabilmektedir.