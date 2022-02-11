İran medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? İran uygarlığının felsefeye etkileri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca, Hayırlı olsun diyerek duyurdu Zaman kaybını önleyecekBakan Koca, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Zaman kaybını önleyecek#Uzaktan Sağlık Hizmeti
Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık karıştı Halil Akbunar Sus işareti yaptı ve...Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık karıştı! Halil Akbunar 'Sus' işareti yaptı ve...#Beşiktaş
Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...#Albinolar
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme... Seccad Yeşil tutuklandıMahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme... Seccad Yeşil tutuklandı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19'u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Beşiktaş çeyrek final biletini penaltılarla kaptıBeşiktaş çeyrek final biletini penaltılarla kaptı!#Beşiktaş
Bakan Koca İkinci doz oranları düşük diyerek uyardı... İlleri tek tek saydıBakan Koca 'İkinci doz oranları düşük' diyerek uyardı... İlleri tek tek saydı#Koronavirüs
Çelikten Kılıçdaroğluna fatura tepkisi: CHPnin siyasi iflas ilanıdırÇelik'ten Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi: CHP'nin siyasi iflas ilanıdır#Ömer Çelik
Bilim Kurulu üyesi İlhandan TMT tepkisi: Tarihi bilmeden Kıbrıs hakkında konuşmak doğru değilBilim Kurulu üyesi İlhan'dan TMT tepkisi: 'Tarihi bilmeden Kıbrıs hakkında konuşmak doğru değil'#Mustafa Necmi İlhan
MSBden FETÖ iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadırMSB'den 'FETÖ' iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır#Milli Savunma Bakanlığı
Bahçeliden Kılıçdaroğluna elektrik faturası tepkisiBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'elektrik faturası' tepkisi#MHP
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü Şeker Nineyi kaybettik3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü! Şeker Nine'yi kaybettik#Şeker Aslan
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...#Erol Köse
Şimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamışŞimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamış#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

İran medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? İran uygarlığının felsefeye etkileri

#İran Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?#Özellikleri#Felsefeye Etkisi
İran medeniyeti nerede kurulmuştur Özellikleri nelerdir İran uygarlığının felsefeye etkileri

İran, Türkiye'ye sınır olan ülkelerden bir tanesidir. Haliyle pek çok kişi İran ülkesinin geçmişini ve ilk olarak nerede kurulduğunu merak etmekte ve ülke hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Sizin için İran medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? İran uygarlığının felsefeye etkileri konu başlıklarını tüm detayları ile derledik.

 

Haberin Devamı

İran konusunda bilgi edinmek isteyen insanların büyük bir kısmı ülke hakkında edinmek istediği bilgileri en çok internet üzerinden araştırmayı tercih etmektedir. Bu sebeple internetten konuyla alakalı olarak yapılan paylaşımların doğruluğu ve anlaşılır olmasının önemi çok fazladır.

İran Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?

MÖ 3 bin senesinde Güneybatı İran ve Güney Mezopotamya topraklarında yükselen Elam uygarlığı, İran'da tarihi bilinmekte olan ilk siyasal oluşum ve kültür olmakla birlikte İran'ı o dönemin uygarlık merkezi durumuna getirmiştir. Elamlılar, MÖ 3.000-640 tarihleri arasında yaşamış olan ve üç büyük boyun bir araya gelmesiyle kurulmuş durumda olan siyasal bir güç olmuşlardır.

Özellikleri Nelerdir?

- Geçmiş dönemlerde M.Ö 3000′lerden itibaren İran’da medeniyet izlerine rastlanmaktadır.

Haberin Devamı

- İran medeniyetinin temelini arya adındaki kavimler oluşturmuştur.

- İran medeniyetinin temsilcileri olan Med ve Persler bu kavimleri meydana getirir.

- İlk çağlarda, İran’da kurulmuş olan iki büyük devlet Medler ve Persler olarak karşımıza çıkmaktadır.

- Persler’de ülke sartaplığa (illere, eyaletlere) ayrılmış ve her ile satrap adı verilen bir askeri vali atanmıştır.

- Dönemin ilk posta ve istihbarat örgütü de İran’da kurulmuştur.

- Eski İran sanatının en dikkat çekici öneme sahip ürünleri, krallar adına yapılmış olan büyük saraylar ve türbeler olmaktadır.

- Merkez Persepolis'te bulunan saray ve 1. Daryus’a ait olan Zafer Kabartması önemli yapılar arasında yer almaktadır.

- İran’da Zerdüştlük dini yaygın olarak görülmüştür.

- Ticaret, tarım hayvancılıkla ilgilenen İranlılar Ege’den İran’a kadar uzanmakta olan kral yolunu onararak ticareti önemli ölçüde geliştirmişlerdir.

- Persler M.Ö 330 senesinde Makedonya Kralı İskender tarafından ortadan kaldırılmıştır.

- İran dış etkilere karşı kapalı bir coğrafyaya sahip durumdadır.

İran Uygarlığının Felsefeye Etkileri

İran felsefesi ya da başka bir tabirler Fars felsefesi, Doğu felsefesinin bir parçasını oluşturmakta olup, son derece zengin ve eski bir tarihe sahiptir. İran felsefesi'nin kökeni eski İran'da Hint-İran kökleriyle ortaya çıkmış olan ve Zerdüşt öğretilerinden önemli ölçüde etkilenen, felsefi gelenek ve düşünceler dönemine kadar uzanır.

Haberin Devamı

Pers bölgesinde bağımsız bir felsefi düşüncenin ortaya çıkması, M.Ö. 1500’ler de Avesta metinleri vasıtasıyla tarihlemiş durumda olan Hint-İranlılar’dan öğrenilmektedir. Zerdüşt'ün görüşlerinin, Yahudilik ve Orta Platonizm dönemi fikirleri vasıtasıyla, Batı Avrupa kültürlerini de önemli ölçüde etkilemiş olduğu görülür.

İran'ın tarihi boyunca, toplumsal ve siyasi değişimler (Arap ve Moğol istilaları gibi), Hint-İran ya da Zerdüşt kavramsal konularını ele almış durumda olan bir dizi aktif felsefi okul gelişmesine neden olmuştur. Özellikle de Arapların İran'ı fethetmesinin ardından ve İslam'a geçişinin sonrasında, eski İran felsefesi Yunan felsefesinden büyük ölçüde etkilenmiştir.

Haberin Devamı

Felsefe, İran'da geçmişten günümüze kadar popüler bir çalışma konusu oluşturmuştur. Seneler öncesinde Batı tarzı üniversitelerde düzenlemiş olan felsefe, dini seminerlerde önemli bir çalışma alanı oluşturmuştur. Günümüzde İran'da basım ve yayımı yapılmakta olan felsefe kitaplarının sayısı diğer ülkeler ile kıyaslandığı takdirde çok daha fazla sayıdadır.

İran'da felsefenin çeşitliliğini bir eğitim felsefesi profesörü olan Hüsrev Bakıri; "Bugün, İran'daki felsefi düşünce yapısının asıl bölümünü “Molla Sadra” tarafından geliştirilmiş olan ekol oluşturmaktadır. İran’da mevcut durumdaki felsefe anlayışı eski metafizik eğilimiyle tasavvuf ve İslami görüşlerinin bir bileşimidir” şeklinde yorumlamıştır.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?#Özellikleri#Felsefeye Etkisi

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT