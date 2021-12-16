İphone saklama alanı dolu uyarısı nedir? İphone saklama alanı boşaltma işlemi nasıl yapılır

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İOS uygulaması telefon içinde yer alan her uygulamanın kullandığı alanı analiz etmektedir. Bu şekilde telefonun saklama alanı izlenmektedir.

İphone Saklama Alanı Dolu Uyarısı Nedir?

İOS uygulaması ile telefon içinde bulunan her uygulamanın kullandığı alan analiz edilmektedir. Telefon kullanıcıları bu işlemi takip ederek saklama alanını görmektedir. Saklama alanı dolu uyarısı aşamasında ise bazı işlemleri yapmak mümkün olmaktadır. Kullanıcılar bu işlemi İtunes üzerinden de yapmaktadır. Saklama alanı dolu uyarısı alındıktan sonra program indirme, video veya resim yükleme konusunda sorun oluşmaktadır.

Saklama alanının doluluk kısmını kontrol etmenin bazı yöntemleri vardır. Telefonda bulunan ayarlar kısmına gitmek gerekmektedir. Burada genel ve aygıt saklama alanlarına sıra ile ulaşmak mümkün olmaktadır. Bu kısımda yüklü olan uygulamaların saklandığı alandaki miktar görülmektedir. Ayrıntılı bilgi edinmek için uygulamanın adına dokunmak yeterli olmaktadır. Kullanım alanı ile ilgili bir ayrıntı bulunmaktadır. Önbellek verileri ve geçici verile bu hesaplamaya dahil olmamaktadır.

İphone Saklama Alanı Boşaltma İşlemi Nasıl Yapılır?

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İphone saklama alanı dolduğu zaman pek çok yeni yükleme sorun teşkil etmektedir. Kullanıcı resim veya video çekememektedir. Bu aşamada bazı görüntülerin silinmesi gerekir. Bunun dışında yeni bir program indirme ve yükleme imkanı olmamaktadır. Silme aşamasında bazı noktaları bilmek gerekmektedir. Sistem içinde uygulamayı sil seçeneği bulunmaktadır. Yer açmak için bu işlemi yapmak gerekmektedir.

İlk uygulamayı silme aşaması telefon belliğinde alan açmaktadır. Fakat uygulamaya ait olan veriler ve belgeler saklanır. İkinci uygulamayı sil işlemi ise seçilen uygulama ve verilerin hepsini siler. İphone saklama alanı dolmak üzereyse saklama alanı dolmak üzere uyarısı alınmaktadır. Bu uyarıdan sonra bazı video ve uygulamaları silmek gerekmektedir. Özellikle videolar resimlerden daha fazla yer kaplamaktadır.

Aygıt içinde uygulamaları kullandığınız sıklık ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Bu şekilde az kullanılan ya da kullanılmayan belgeleri silmek kolay olmaktadır. Telefonda bulunan uygulamalar dosyalar, fotoğraflar olmaktadır. Ortamlar olarak belirtilen bölüm ise videolar, müzikler, sesli notlar, resimler olan bölümdür. Ayrıca mailler telefon içinde yer kaplamaktadır. Ekli dosyaların olduğu mailler telefon alanını daraltmaktadır.

Ayrıca mesajlar, sesli kitaplar belli bir alan kaplamaktadır. Bu durumda telefon saklama alanı dolu uyarısı vermektedir. Kullanım rahatlığı sağlamak için alanı temizlemek gerekmektedir.

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İphone saklama alanını temizledikten sonrada uyarı alınmaktadır. Bu aşamada saklama alanını kontrol etmek gerekmektedir. Aygıt üzerinden ayarlar- genel- İphone saklama alanı bölümüne ulaşmak gerekmektedir. Bu bölüm tüm uygulamaların detaylı kaplama alanını göstermektedir. Kullanıcı kaldırmak istediği uygulamanın üstüne tıklayarak uygulamayı kaldırmaktadır.

İphone Saklama Alanının İyileştirilmesi

Aygıtı sağlıklı bir şekilde kullanabilmek için bazı temizlikleri düzenli olarak yapmak gerekmektedir. Bu şekilde telefonun ağır işlemesini de önüne geçilmiş olacaktır. Ayarlar bölümü içinde bulunan saklama alanında ayarları iyileştirmeye yönelik öneriler bulunmaktadır. Bu önerilerin ışığında bazı dokunuşlar yapmak mümkün olmaktadır. Tüm önerileri görmek için tümünü göster ifadesini tıklamak gerekmektedir.

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Kullanıcı karşısına çıkan tüm önerilerin açıklamalarını okumaktadır. Etkinleştir veya incele kısmından işleme devam etmektedir. Aygıtını bilgisayar üzerinden de kontrol etme imkanını bulunmaktadır. Bilgisayara bağlayarak işlem yapmak söz konusu olmaktadır. İphone içinde bulunan uygulamalar farklı alanlarda saklanmaktadır. Sistem içinde bulunan diğer alanında silinmeyen tüm kısımlar bulunmaktadır. Sistem herhangi bir yükleme aşamasında gereksiz ögeleri kaldırabilmektedir.