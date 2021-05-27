İnverter Nedir, Ne İşe Yarar? İnvertör Nasıl Çalışır, Nerelerde Kullanılır?

Enerji günümüzde en önemli unsurların başında gelmektedir. Bunun sonucu olarak enerji tasarrufu son derece büyük bir önem taşır hale gelmektedir. Bu sebeple enerji tasarrufunu sağlanabilmesi için devrelerdeki frekans ayarını düzenleyen niteliğe sahip durumdaki cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazlara ise inverter adı verilmektedir.

İnventer Nedir?

Doğru akımı akımı alternatif akıma, alternatif akımı da doğru akıma çeviren ve 3 fazlı çalışma sistemine sahip netliği bulunan, gerilim ve frekansları düzgün bir biçimde ayarlayan tüm cihazlar inverter olarak adlandırılır. Diğer bir tabiri ile inventer; 12V, 24V ve 48V doğru akıma sahip durumdaki akü voltajını 230V alternatif akım 50 Hz voltajına çeviren elemanlardır.

İnventer Ne İşe Yarar?

Çoğunluklu olarak inverter özelliği 0,5 ile 2000 Hz arasında hız ayarı yapabilmesi olmaktadır. Bunun anlamı ise inverter, ilk olarak şebekelerdeki gerilimleri doğrultur ve ardından da şebekede oluşan tüm gerilim dalgalanmaları, pikleri ve bozucu nitelikteki elektrik dalgalanmalarını ara devre elemanı niteliğine sahip durumda olan kondansatör ve bobinlerde filtreleyerek temizler.

Böylelikle cihazlarda enerji tasarrufu önemli ölçüde artar. İnventer elemanlar kalkış akımları olmadığından dolayı herhangi bir şekilde şebekeye zarar vermezler ve aç/kapat sistemi ile çalışmazlar. Bu elemanlar yalnızca en az ve en çok aralıklarla çalışırlar. Bundan dolayı da sıklıkla kullanımları söz konusu olur.

İnvertör Nasıl Çalışır?

İnverterler, DC geriliminden AC gerilimi elde edilmesi amacıyla da kullanılan bir cihaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Konun daha net anlaşılması adına örnek verilecek olursa; kesintisiz UPS kaynaklarında hem konvertör hem de invertör kullanımı söz konusu olmaktadır. AC gerilim ilk olarak konvertöre gelir ve burada DC’ye çevrilir. Bu sürecin ardından oluşan DC sinyali inverter içerisinde AC’ye çevrilir. Böylelikle 220 volt elektriğin olmadığı bir alanda 12 ve 24 voltluk aküden 220 volt enerji elde edilebilmesi mümkün hale gelir.

İnventör Nerelerde Kullanılır?

İnventör diğer tabiri ile inventerler geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Bunlar:

- Elektrikli araçlarda

- Güneş enerjisi sistemlerinde

- Kesintisiz ve primer anahtarlamalı güç kaynaklarında

- Motor hız kontrolü devrelerinde

- Anahtarlamalı güç kaynağının yapı taşı olarak kullanılırlar.