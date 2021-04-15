İnsan Organları neler? İnsan Organlarının isimleri, yerleri ve görevleri hakkında bilgi

İnsan vücudu inanılmaz derecede dayanıklıdır. Yarım litre kan bağışladığınızda, yaklaşık 3,5 trilyon kırmızı kan hücresi kaybedersiniz, ancak vücudunuz bunları hızla değiştirir.

İnsan Organları Neler?

Büyük hayati organ parçalarını kaybedebilir ve hala hayatta olabilirsiniz. Örneğin, bazı insanlar beyinlerinin sadece yarısı ile nispeten normal hayatlar sürerler. Diğer organlar, yaşamınız üzerinde çok fazla etki yaratmadan, çıkarılmadan tamamen çıkarılabilir.

Kalp veya sinirler yaşam için gerekliyse, diğer organlar insan vücudunun işleyişi üzerinde fazla bir etkisi olmadan çıkarılabilir ve bu da şaşırtıcı bir adaptasyon kapasitesi gösterir. Ama elbette, bir bütün olmak her zaman daha iyidir.

Organların vücut özel fonksiyonlar sağlar (Örn: Kalp, akciğer, karaciğer, gözler, mide). Bir organ, farklı doku türlerinden ve dolayısıyla farklı hücre türlerinden oluşur. Örneğin kalp, kan pompalamak için büzüşen kas dokusundan, kalp kapakçıklarını oluşturan lifli dokudan ve kalp atışının hızını ve hızını kontrol eden özel hücrelerden oluşur. Göz, göz bebeğini açıp kapatan kas hücreleri, lens ve korneayı oluşturan şeffaf hücreler, göz içinde sıvı salgılayan hücreler, ışığa duyarlı hücreler ve sinir hücrelerinden oluşur.

İnsan Organlarının İsimleri, Yerleri ve Görevleri Hakkında Bilgi

Dalak

Bu organ karnın sol tarafında, arkaya doğru, kaburgaların altında yer alır. Çoğunlukla yaralanmalardan sonra çıkarılır. Kaburgalara olan yakınlığı onu karın travmasına karşı savunmasız kılar. Dalak, kağıt mendil kadar ince ve kolayca yırtılabilen bir tür kapsülle çevrilidir. Yırtık varsa hasarlı dalaktan kan kaçar. Teşhis edilmeyen ve tedavi edilmeyen bu yaralanma kesin ölümlere yol açar.

Mide

Mide dört ana işlevi yerine getirir: yiyecekleri ezmek için büzülerek mekanik sindirim, yiyecekleri parçalamak için asit salgılayarak kimyasal sindirim, emilim ve salgı. Mide bazen kanser veya travma sonucu çıkarılır. Cerrahlar mideyi çıkardıklarında yemek borusunu doğrudan ince bağırsağa bağlarlar.

Üreme Organları

Hem erkek hem de dişinin birincil üreme organları testisler ve yumurtalıklardır. Bu organlar ikiz olduğu için (bir erkeğin iki testisi ve bir dişinin iki yumurtalık) bir erkek veya kadın hala tek bir testis veya yumurtalık ile çocuk sahibi olabilir.

Kolon

Kolon (veya kalın bağırsak) yaklaşık 1.8 metre uzunluğunda bir tüptür ve dört bölümü vardır: yükselen, enine, alçalan ve sigmoid. Başlıca işlevleri suyu yeniden emmek ve dışkıyı sıkıştırmaktır. Kanser veya diğer hastalıkların varlığı, kolonun tamamının veya bir kısmının çıkarılmasını gerektirebilir.

Safra Kesesi

Sürekli olarak karaciğer tarafından üretilen safra, yağların parçalanmasına yardımcı olur. Sindirim için gerekmediğinde safra kesesinde depolanır. Bu organ, karaciğerin altında, karnın sağ üst tarafında, kaburgaların hemen altında bulunur.

Böbrekler

Çoğu insanın iki böbreği vardır, ancak biriyle ve hatta onsuz hayatta kalabilirsiniz. Bu organların rolü, asit-baz dengesinin yanı sıra su ve elektrolit dengesini korumak için kanı filtrelemektir.

Organlar Hakkında Genel Bilgi

Bazı organlarımız vücudumuzun işleyişi için gerekliyken, diğerleri ciddi sonuçlara yol açmadan çıkarılabilir. Ama tam olarak kaç tane var?

İnsan vücudundaki organların bir listesini yapmak biraz karmaşıktır. Bazı bileşenler bizden kaçtığı için değil, herkesin organın kesin tanımına mutlak olarak mutabık olmadığı için. Büyük çoğunluk için, yine de fizyolojik bir işlevin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan bir dizi dokudur.

Bu örnekten sadece beş organ - beyin, kalp, karaciğer, en az bir böbrek ve en az bir akciğer yaşam için kesinlikle gereklidir. Beyin motor ve bilişsel işlevleri düzenlerken, kalp kan dolaşımını sağlar.