İnsan Ne İle Yaşar kitabını kim yazmıştır? İnsan Ne İle Yaşar kitabı özeti, konusu ve karakterleri

1885 yılında yayımlanmış olan insan ne ile yaşar kitabı kısa bir hikayedir. Oldukça sevilen ve pek çok kişi tarafından okunan bu kitap kısa öykülerden oluşur.

İnsan Ne İle Yaşar Kitabını Kim Yazmıştır?

Kitap okumayı seven pek çok kitap araştırması yapan kişilerin merak ettiği kitaplardan birisi de insan ne ile yaşar kitabıdır. Bu kitap birçok kişi tarafından okunurken bazı kişiler tarafından da merak uyandırmaktadır. Bu kitap 1885 yılında Rus yazar Leo Tolstoy'un yazdığı kısa bir hikayedir.

İnsan Ne İle Yaşar Kitabı Özeti

Kitabın kahramanlarından olan Simon yerde ayakkabı tamirciliği yapmaktadır. Fakat kış mevsimi gelince ısınmaya ihtiyaç duyar ve ailesi ile birlikte deri almaya muhtaç olur. Fakat Simon'un deri alacak parası bulunmamaktadır. Bu nedenle köylülerden ayakkabılarını tamir ettiği için alacaklarını alması gerektiğini düşünür. Köylülerde para olmayınca Simon ne yapacağını bilemez. Eve giderken yolda üşüyen bir adam görür ve onun üşümemesi için evine alır.

Simon'un eve aldığı ama eşi ilk başta alışamaz. Fakat daha sonra bu duruma alışır. Eve misafir gelen adam Michael Simon'un yanında çalışmaya başlar. Çok çalışkan ve eli hızlı bir adamdır. Bir gün dükkana deri ayakkabı yaptırmak isteyen bir adam gelir. Micheael adam bakıp gülümser ve ayakkabı yerine adama terlik diker. Bu duruma Simon oldukça sinirlenir. Bu zengin adamın yardımcısı dükkana gelir ve zengin adamın öldüğünü ve terliğe ihtiyacı olduğunu söyler. Simon ve karısı bu duruma şok olurlar.

Daha sonra dükkana kız çocukları olan bir kadın gelir. Ayakkabı diktirmek ister. Fakat kızlar müşterinin öz çocukları değildir. Michael onlar gidince melek olur ve Simon ile karısı tekrar şok olurlar. Michael ise onu tanrının cezalandırdığını söyler. Sevgiyi ve merhameti onlardan öğrendiğini ve aklının başına geldiğini söyler.

Hikaye bu şekilde biter. Böylece anın çok değerli olduğu ve insanlar için gerekli olan şeyin çevresindekiler olduğu ve en önemlisinin iyilik olduğu bu şekilde eserde vurgulanmıştır.

İnsan Ne İle Yaşar Kitabının Konusu

Lev Tolstoy'un manevi dünyasını anlatan ve hikayelerden oluşan en önemli eserlerden birisidir. Kitaba ismini vermiş olan hikaye içerisinde Simon adlı bir ayakkabı ustası vardır. Simon tarafından kurtarılmış olan Michael şu soruyu sormaktadır. İnsana yön veren şey nedir? İnsana ne verilmemiştir? İnsan ne ile yaşar?

Ölüm gerçeğini, kıtlık, yoksulluk ve hastalıklardan dolayı ölen insanların hallerinde müşahade eden Lev Tolstoy bu hikayede dünyanın anlamını kavramaya çalışmış ve sürekli sorgulama çabası sergilemiştir.

Tolstoy zengin bir Rus soylusudur. Daha sonra Tolstoyanizm diye tanınmış olan bir soy anarşist Hristiyanlığın temellerini atmıştır. Kendisini mülksüzleştirerek mülkiyet tutsağı olmaktan kurtulmuş bir Rus yazardır. İnsan ne ile yaşar kitabının konusu ise bir meleğin tanrı tarafından cezalandırılmasıdır.

İnsan Ne İle Yaşar Kitabı Karakterleri

Tolstoy'un önemli eserlerinden olan ve kitabına verdiği ismi ile bu hikaye pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Mutlaka okunması gereken bir kitaptır. Kitap içerisinde farklı birkaç kahraman bulunmaktadır. Kitabın kahramanları ise şunlardır:

- Simon: Ayakkabı ustası olarak çalışan fakir bir adam

- Michael: Sokakta üşürken Simon tarafından sahip çıkılan adam.

- Simon'un Karısı ve Gabriel