İnşaat Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

İnşaat mühendisliği, barajlar, köprüler ve diğer büyük altyapı projeleri gibi bayındırlık işlerinin tasarımı ve inşasının yapım işlerini yürütür.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

İnşaat mühendisliği, İnsanların kalıcı yerleşimlerde yaşamaya başladıkları ve çevrelerini ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye başladıkları zamanlara dayanan en eski mühendislik dallarından biridir .

İnşaat mühendisliği heyecan verici bir meslektir çünkü günün sonunda, ister tamamlanmış bir köprü, ister yüksek bir bina, bir metro istasyonu veya bir hidroelektrik barajı olsun, çalışmalarınızın sonuçlarını görebilirsiniz.

İnşaat Mühendisliği Nedir?

Binalar, fabrikalar, gökdelenler ya da köprüler genellikle akla ilk gelen yapılardır, çünkü bunlar en bariz mühendislik çalışmalarıdır. Ancak inşaat mühendisleri, daha az görünür olan yaratımlardan da sorumludur. Örneğin, evlerde kullandığımız suyu bazen yüzlerce mil uzaktaki dağ kaynaklarından şehirlere taşıyan sistemleri tasarlayan da inşaat mühendisleridir.

İnşaat Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

İnşaat mühendisliğinin amacı kaliteli, dayanıklı yapılar tasarlayan mühendisler yetiştirmektir. Arazinin kalitesini ve onun içinde ve üzerinde yapıların nasıl inşa edilebileceğini araştırırlar.

İnşaat Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

İnşaat mühendisleri, büyük bir inşaat projesinin neredeyse her aşamasında yer alabilir. Mühendisler genelde sahada çalışır. Zemin incelemesinden yapının şartnamesine kadar her aşamada yer alır. Saha çalışması yaparken bir yandan da proje geliştirmek için ofis ortamında da bulunur.

İnşaat mühendisleri, projeler için taslak hazırlama sürecini hızlandırmanın yanı sıra tasarımları değiştirmeyi ve inşaat ekipleri için çalışma planları oluşturmaya da yardımcı olur.

İnşaat mühendisleri çevreyi dış dünyayı inşa eder. Köylerimizin, kasabalarımızın ve şehirlerimizin orada yaşayan insanlar için fonksiyonel hale gelmesi için çalışırlar.

İnşaat Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

İnşaat Mühendisliği, okul eğer yabancı dil eğitimi olarak hazırlık sınıfını okumayı mecburi kılmazsa 4 yıllıktır. Fakat hazırlık sınıfı okutulan okullarda inşaat mühendislikleri 5 yıllık eğitim verir.

İnşaat Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

İnşaat mühendisliği okumak isteyen öğrencilerin Yüksek Öğretim Sınavının ikici aşaması olan Alan Yeterlilik sınavına girmesi gerekiyor. Bu sınava ise sayısal düzeyinde girerek yeterli puanı alması gerekiyor. Bölümün puanları genellikle tercih edilecek okula göre değişiklik gösteriyor.

İnşaat Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

İnşaat mühendisliği bölümü olan pek çok okul Türkçe ağırlıklı eğitim verse de bazı okullarda durumun değiştiğini görebilirsiniz. Özellikle teknik üniversitelerde İngilizce ağırlıklı eğitimler vardır.

İnşaat Mühendisliği Hangi Puan Türüyle Öğrenci Alıyor?

İnşaat mühendisliği AYT bölümünde alınacak sayısal puan türü ile öğrenci kabul ediyor. Bölümünüz sayısal olmasa dahi sınava sayısal alandan girerek bölüme yerleşebilirsiniz.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

İnşaat mühendisliğinde ilk yılda temel mühendislik dersleri veriliyor. Sonrasında; Teknik resim, istatistik, diferansiyel denklemler, akışkanlar mekaniği, iş İngilizcesi ve hidroloji gibi dersler veriliyor.

İnşaat Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

İnşaat mühendisleri, binalar ve köprüler tasarlasa da bundan çok daha fazlası için çalışırlar. Havacılık endüstrisinde çalışır, jet uçakları ve uzay istasyonları tasarlarlar. Otomotiv endüstrisinde, bir şasinin yük taşıma kapasitesini hesaplar, tamponların ve kapıların çarpma direncini artırırlar. Gemi inşa endüstrisinin, enerji endüstrisinin ve inşa edilmiş tesisler gerektiren diğer birçok endüstrinin bir parçasıdır. Geniş bir çalışma olanakları vardır.

İnşaat Mühendisliği Mezunları Nelerde İş Bulabilir ve Çalışabilirler?

Büyük inşaat firmalarında çalışabilirler. Kendi projelerini yürütebilirler. Kamuda da kolaylıkla iş sahibi olabilirler. İnşaat mühendisleri, modern toplumun temel ihtiyaçlarından ve tesislerinden (veya altyapısından) sorumludur.

İnşaat mühendisleri genellikle ofislerde iç mekanlarda çalışıyor. Ancak, çoğu şantiyede dışarıda vakit geçiriyor, böylece operasyonları izleyebiliyor veya sorunları yerinde çözebiliyorlar. Özel sektörde çalışan çoğu inşaat mühendisi, büyük inşaat müteahhitleri için veya danışman olarak çalışır.

İnşaat Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Gerek devlet bünyesinde gerekse de özel sektörde iş imkanı bulabiliyorlar. Yollar, demiryolları, metro sistemleri ve havaalanları yapımında çalışabilirler. Bu mühendisler genellikle inşaat ve geliştirme şirketleri tarafından istihdam edilir veya sözleşme yapılır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İnşaat mühendisliği bölümü ülkemizdeki hemen hemen tüm üniversitelerde bulunuyor. İstanbul Üniversitesi, ODTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi bunlardan sadece birkaçıdır.